Илон Маск назвал возможные причины крушения Starship на седьмых испытаниях

Владелец компании SpaceX, предприниматель Илон Маск заявил, что возможной причиной крушения прототипа космического корабля Starship во время седьмого тестового запуска стала утечка. Запуск прошел сегодня в 1:00 мск со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. По мнению бизнесмена, инцидент не повлияет на время следующего испытательного запуска.

«По предварительным данным, имела место утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя»,— написал предприниматель в соцсети X.

По сравнению с предыдущими полетами, программу седьмого из них расширили отправкой прототипа Starship с улучшенной конструкцией и выведением на орбиту 10 симуляторов спутников Starlink.

Несмотря на потерю корабля, SpaceX впервые осуществила захват ускорителя Super Heavy по с помощью роботов-манипуляторов. При прошлом запуске сделать это не удалось: ускоритель приводнился в Мексиканском заливе после спуска с высоты около 100 км.

Шестой запуск Starship прошел 20 ноября 2024 года. Вместе с Илоном Маском за пуском наблюдал избранный президент США Дональд Трамп.

Starship — сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая система высотой 121 метр и массой 5 тыс. т, состоящая из ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship, разработанная SpaceX. Сейчас она может выводить на низкую орбиту грузы массой до 150 т. В компании рассчитывают, что в перспективе корабль будет выполнять полеты на Луну и Марс.