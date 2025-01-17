SpaceX признала потерю части ракеты Starship в ходе седьмого тестового запуска

Принадлежащая предпринимателю Илону Маску компания SpaceX сообщила о потере верхней части ракеты Starship в рамках седьмого испытательного полета. Нижняя часть ракеты — многоразовый носитель Super Heavy — приземлилась обратно на стартовый комплекс, где был схвачен роботами-манипуляторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Запуск прошел в 1:00 мск со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Испытание должно было стать первой попыткой доставить груз в космос, но спустя восемь с половиной минут после старта SpaceX потеряла связь с кораблем. Компания сообщила в соцсети X о «стремительном незапланированном разрушении» при наборе высоты.

Шестой запуск Starship прошел 20 ноября 2024 года. Вместе с господином Маском за пуском наблюдал избранный президент США Дональд Трамп. В октябре SpaceX также успешно провела пятый испытательный пуск. Компании впервые удалось вернуть первую ступень ракеты на стартовую площадку. Во время четвертого испытательного пуска в июне Starship первый раз в истории вернулся на Землю. Первые три пуска завершились неудачей.

Starship — сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая система высотой 121 м и массой 5 тыс. т, состоящая из ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship, разработанная SpaceX. Сейчас она может выводить на низкую орбиту грузы массой до 150 т. В компании рассчитывают, что в перспективе корабль будет выполнять полеты на Луну и Марс.