Цифровому телевидению сдвигают полосу

Минцифры совместно с участниками телеком- и телерадиовещательного рынка начало работать над переводом действующих передатчиков цифрового ТВ-вещания в полосу 470–694 с 694–790 МГц. Последний диапазон необходим для развития 5G-сетей в РФ. Также министерство до апреля проработает частотный план для двух новых мультиплексов. Это позволит обеспечить трансляцию в РФ десяти программ в более высоком стандарте, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о ходе работ по разработке частотно-территориального плана цифрового телевизионного вещания. Из него следует, что Минцифры совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС), ФГБУ НИИР (НИИ радио), Национальной радиоассоциацией и операторами связи до 1 апреля проработают вопрос перевода действующих передатчиков эфирного цифрового ТВ-вещания в диапазон 470–694 МГц. В частности, к весне будет проработан источник и механизм финансирования изменений, следует из документа.

Сейчас за передатчиками ТВ-вещания закреплен диапазон 694–790 МГц. Он же указан в качестве дополнительного для развития 5G-сетей в РФ в «Стратегии отрасли связи до 2035 года» (основным является 4,4–4,99 ГГц; см. “Ъ” от 5 декабря 2023 года).

РТРС выступала против передачи частот операторам, поскольку их изъятие могло привести к затруднению работы цифрового ТВ первого и второго мультиплексов (см. “Ъ” от 18 июля 2023 года). В целом с 2014 года указом президента не допускается перераспределение частот, которые закреплены за вещателями ТВ и радио. Без их согласия операторы не могут использовать данный диапазон.

Параллельно Минцифры до 30 июня обязано завершить работу по подбору резервных частотных каналов для первого («Первый», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый канал», ОТР, «ТВ Центр», «Карусель» и «Матч ТВ») и второго (СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», ТНТ и др.) мультиплексов, следует из протокола ГКРЧ. Кроме того, до 1 апреля министерство должно обеспечить финансирование и организацию работ по разработке и согласованию частотных планов в диапазоне 470–694 МГц для двух новых цифровых мультиплексов. Это позволит организовать в стране трансляцию десяти программ в стандарте высокой четкости. «На действующих сетях осуществляется передача сигнала в устаревшем формате стандартной четкости»,— уточнил гендиректор НИИ радио Олег Иванов.

Работы по созданию третьего мультиплекса начались еще в 2013 году. В него предполагалось включить десять телеканалов: семь федеральных, два региональных и еще один региональный канал, созданный на базе ВГТРК. В Минкомсвязи (Минцифры) оценивали стоимость запуска в 26 млрд руб. Однако работы над созданием мультиплекса были приостановлены, в том числе из-за дефицита частот и средств у каналов на оплату услуг Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Предварительные работы по подготовке перевода действующих радиоэлектронных средств (РЭС) ТВ-вещания из полосы частот 694–790 МГц в более низкий диапазон частот, включая оценку стоимости затрат, связанных с переводом действующих передающих станций ЦТВ, уже начаты, подтвердил Олег Иванов. При этом необходима разработка нового частотно-территориального плана и, возможно, его корректировка после проведения оценки электромагнитной совместимости РЭС, уточнил он.

Ранее Союз LTE оценивал затраты по переводу передатчиков в другой диапазон в 1,25–1,5 млрд руб. в целом, говорит собеседник “Ъ” на телеком-рынке: «Сейчас оценка затруднена». В Минцифры, РТРС, ВГТРК (объединяет каналы «Россия 1», «Россия 24», «Россия-Культура», «Карусель»), а также операторах «Вымпелком», МТС, «Т2» и «МегаФон» не ответили “Ъ”. В ГПМХ (управляет ГПМ РТВ; ТНТ, «Пятница!», ТВ-3) и НТВ отказались от комментариев.

Юлия Юрасова, Алексей Жабин