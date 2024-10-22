Вещателям подберут другую цифру
Регулятор готовит новый план распределения частот между ними и операторами связи
Минцифры готовит изменение правил использования диапазона 694–790 МГц для операторов связи. По словам собеседников “Ъ” на телеком-рынке, обсуждается отмена приоритета на использование диапазона у телерадиовещателей или отмена платы операторов за неиспользуемый спектр: сейчас она составляет 700 млн руб. в год на одну компанию. Другим способом может быть перевод вещания в более низкий диапазон, но его может не хватать для «полноценного охвата зрителей». При этом 694–790 МГц является одним из самых эффективных диапазонов для операторов при построении сети.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Минцифры прорабатывает изменение порядка пользования диапазоном 694–790 МГц для операторов связи, рассказали “Ъ” в министерстве. «Вопрос дальнейшего использования диапазона еще обсуждается с операторами, вещателями и другими ведомствами в рамках поручения ГКРЧ (Государственная комиссия по радиочастотам.— “Ъ”)»,— говорят в Минцифры.
Диапазон 694–790 МГц закреплен в качестве дополнительного для развития 5G-сетей в РФ в «Стратегии отрасли связи до 2035 года» (основным является 4,4–4,99 ГГц; см. “Ъ” от 5 декабря 2023 года). Однако с 2014 года указом президента не допускается перераспределение частот, которые закреплены за вещателями ТВ и радио. Без их согласия операторы не могут использовать данный диапазон.
«Диапазон 694–790 МГц является одним из предпочтительных и эффективных для операторов из-за своих характеристик»,— объясняет собеседник “Ъ”, близкий к руководству крупного оператора связи. По его словам, сейчас прорабатывается несколько способов решения проблемы с этим диапазоном, включая отмену приоритета на использование у вещателей или отмену платы операторов за неиспользуемый спектр. В Минцифры же говорят, что решения об отмене платы операторов за неиспользуемый диапазон или перевод цифрового ТВ-вещания в нижнюю полосу частот (470–694 МГц) «сейчас нет».
«Необходимо убедиться, что частотного ресурса в полосе 470–694 МГц достаточно для внедрения современных стандартов цифрового телевизионного вещания, его развития и полноценного охвата зрителей и территорий,— объясняет гендиректор НИИ радио Олег Иванов.— Новый план распределения частот должен позволить всем передатчикам работать вместе».
«Операторы связи с 2011 года платят за использование спектра в этом диапазоне, но с 2024 года Минцифры отменило понижающий коэффициент за оплату диапазона для LTE (включает 694–790 МГц). Теперь за эти частоты операторы платят более 700 млн руб. в год на одного»,— добавляет источник “Ъ”.
В «Вымпелкоме» говорят, что поддерживают «любые инициативы, направленные на повышение доступности спектра», который нужен для развития сетей связи. В МТС — что им «неизвестно про готовящиеся изменения». В «МегаФоне» напоминают, что этот диапазон частот передали операторам связи 12 лет назад и что они «платят за спектр, но использовать его пока не могут, так как текущие пользователи, в первую очередь операторы ТВ-вещания, не закончили выход из спектра».
«Позиция телевещателей сводится к тому, что затраты на их миграцию в другой диапазон должны оплатить телеком-компании. Мы не против такого подхода, но категорически не согласны с размерами компенсаций, которые озвучивают представители ТВ»,— добавляют в «МегаФоне». «Вещатели в прошлом году заявляли о необходимой им компенсации в 150 млрд руб. за десять лет. Данные частоты нужны операторам как для построения сети 5G, так и LTE из-за своих характеристик»,— добавляет редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. В Российской телевизионной и радиовещательной сети, ВГТРК, «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» не ответили на запрос “Ъ”, в t2 (бывший Tele2) и Национальной ассоциации телерадиовещателей отказались от комментариев.
Передаче частот от вещателей операторам связи в первую очередь мешает масштаб проблемы, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. «Страна большая, и уже реализованное и утвержденное решение о переходе на цифру и отказе от аналогового вещания много раз переносилось в том числе для региональных вещателей. Проблема не только в вещателях, но и в конечных потребителях: где-то они перешли на цифру, а где-то и нет»,— напоминает он.