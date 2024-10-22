Вещателям подберут другую цифру

Минцифры готовит изменение правил использования диапазона 694–790 МГц для операторов связи. По словам собеседников “Ъ” на телеком-рынке, обсуждается отмена приоритета на использование диапазона у телерадиовещателей или отмена платы операторов за неиспользуемый спектр: сейчас она составляет 700 млн руб. в год на одну компанию. Другим способом может быть перевод вещания в более низкий диапазон, но его может не хватать для «полноценного охвата зрителей». При этом 694–790 МГц является одним из самых эффективных диапазонов для операторов при построении сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минцифры прорабатывает изменение порядка пользования диапазоном 694–790 МГц для операторов связи, рассказали “Ъ” в министерстве. «Вопрос дальнейшего использования диапазона еще обсуждается с операторами, вещателями и другими ведомствами в рамках поручения ГКРЧ (Государственная комиссия по радиочастотам.— “Ъ”)»,— говорят в Минцифры.

Диапазон 694–790 МГц закреплен в качестве дополнительного для развития 5G-сетей в РФ в «Стратегии отрасли связи до 2035 года» (основным является 4,4–4,99 ГГц; см. “Ъ” от 5 декабря 2023 года). Однако с 2014 года указом президента не допускается перераспределение частот, которые закреплены за вещателями ТВ и радио. Без их согласия операторы не могут использовать данный диапазон.

«Диапазон 694–790 МГц является одним из предпочтительных и эффективных для операторов из-за своих характеристик»,— объясняет собеседник “Ъ”, близкий к руководству крупного оператора связи. По его словам, сейчас прорабатывается несколько способов решения проблемы с этим диапазоном, включая отмену приоритета на использование у вещателей или отмену платы операторов за неиспользуемый спектр. В Минцифры же говорят, что решения об отмене платы операторов за неиспользуемый диапазон или перевод цифрового ТВ-вещания в нижнюю полосу частот (470–694 МГц) «сейчас нет».

«Необходимо убедиться, что частотного ресурса в полосе 470–694 МГц достаточно для внедрения современных стандартов цифрового телевизионного вещания, его развития и полноценного охвата зрителей и территорий,— объясняет гендиректор НИИ радио Олег Иванов.— Новый план распределения частот должен позволить всем передатчикам работать вместе».

«Операторы связи с 2011 года платят за использование спектра в этом диапазоне, но с 2024 года Минцифры отменило понижающий коэффициент за оплату диапазона для LTE (включает 694–790 МГц). Теперь за эти частоты операторы платят более 700 млн руб. в год на одного»,— добавляет источник “Ъ”.

В «Вымпелкоме» говорят, что поддерживают «любые инициативы, направленные на повышение доступности спектра», который нужен для развития сетей связи. В МТС — что им «неизвестно про готовящиеся изменения». В «МегаФоне» напоминают, что этот диапазон частот передали операторам связи 12 лет назад и что они «платят за спектр, но использовать его пока не могут, так как текущие пользователи, в первую очередь операторы ТВ-вещания, не закончили выход из спектра».

«Позиция телевещателей сводится к тому, что затраты на их миграцию в другой диапазон должны оплатить телеком-компании. Мы не против такого подхода, но категорически не согласны с размерами компенсаций, которые озвучивают представители ТВ»,— добавляют в «МегаФоне». «Вещатели в прошлом году заявляли о необходимой им компенсации в 150 млрд руб. за десять лет. Данные частоты нужны операторам как для построения сети 5G, так и LTE из-за своих характеристик»,— добавляет редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. В Российской телевизионной и радиовещательной сети, ВГТРК, «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» не ответили на запрос “Ъ”, в t2 (бывший Tele2) и Национальной ассоциации телерадиовещателей отказались от комментариев.

Передаче частот от вещателей операторам связи в первую очередь мешает масштаб проблемы, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. «Страна большая, и уже реализованное и утвержденное решение о переходе на цифру и отказе от аналогового вещания много раз переносилось в том числе для региональных вещателей. Проблема не только в вещателях, но и в конечных потребителях: где-то они перешли на цифру, а где-то и нет»,— напоминает он.

Алексей Жабин