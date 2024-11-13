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Коммерсантъ FM
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Чем известен кандидат на пост главы ЦРУ Джон Рэтклифф

Личное дело

Джон Ли Рэтклифф родился 20 октября 1965 года в пригороде Чикаго в семье школьных учителей. В 1987 году окончил бакалавриат Университета Нотр-Дама по специальности «госуправление», в 1989 году — Школу права Южного методистского университета в Далласе.

После учебы занимался адвокатской практикой, в 2000 году стал партнером в юридической фирме Tucker & Ratcliffe LLP, преподавал юриспруденцию в вузах.

В 2004–2012 годах был мэром города Хит в штате Техас. Одновременно с 2004 по 2007 год возглавлял Управление по борьбе с терроризмом в Восточном округе Техаса, в 2007–2008 годах исполнял обязанности прокурора этого же округа. В 2008 году стал партнером в фирме Ashcroft, Sutton, Ratcliffe.

В 2014 году избрался в Палату представителей, набрав 52,8% голосов. В 2016 и 2018 годах переизбирался с результатами 88% и 75,7% соответственно. Входил в комитеты по разведке, праву, этике и внутренней безопасности. С 2015 по 2016 год являлся председателем подкомитета по кибербезопасности и защите инфраструктуры при комитете по внутренней безопасности.

С мая 2020 по январь 2021 года возглавлял Национальную разведку США, координирующую деятельность 17 разведывательных ведомств страны. Выпустил опровержение информации о российском следе в избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Высказывался за ужесточение миграционной политики, называл Китай большей угрозой для США, чем Россию.

Женат, двое детей.

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