Самый «ястребиный» секретарь

Вступающий в январе в должность президента США Дональд Трамп продолжает собирать себе команду. Так, вероятным будущим главой Госдепартамента американские СМИ назвали сенатора Марко Рубио. Он давно известен жестким отношением к РФ, но при этом с некоторых пор стал разделять позицию Дональда Трампа о необходимости урегулирования украинского кризиса путем переговоров, а не за счет оказания Киеву дальнейшей военной и финансовой помощи. Между тем по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе компромиссов со стороны Марко Рубио ждать не приходится. К «ястребам» относится и конгрессмен Майк Уолтц, которому прочат пост советника президента по национальной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Марко Рубио (слева) и избранный президент США Дональд Трамп, июль 2024 года

Фото: Marco Bello / Reuters Сенатор Марко Рубио (слева) и избранный президент США Дональд Трамп, июль 2024 года

Фото: Marco Bello / Reuters

По данным целого ряда американских СМИ, 47-й глава Белого дома уже решил, кто будет возглавлять внешнеполитическое ведомство: на пост госсекретаря Дональд Трамп планирует выдвинуть сенатора Марко Рубио.

Выдвижение 53-летнего политика, имеющего многолетний опыт в области внешней политики и национальной безопасности, не встретит сопротивления со стороны коллег в Сенате, где республиканцы получили большинство в 53 места. Такой выбор господина Трампа — если информация подтвердится — будет встречен даже с некоторым вздохом облегчения внутри американского внешнеполитического истеблишмента, опасавшегося прихода в Госдепартамент экс-посла США в Германии Ричарда Гренелла (он прославился своей недипломатичностью и громкими скандалами).

В 2016 году, в ходе праймериз в Республиканской партии, Марко Рубио боролся с Дональдом Трампом за право выдвигаться кандидатом в президенты США.

Но впоследствии сенатор переквалифицировался из соперника господина Трампа в соратники, став ключевым неофициальным советником по внешней политике во время первой каденции в Белом доме. А в ходе предвыборной кампании-2024 СМИ сообщали, что Марко Рубио даже был одним из главных претендентов на пост вице-президента (в итоге Дональд Трамп остановил выбор на Джей Ди Вэнсе).

Марко Рубио известен жестким подходом ко многим внешнеполитическим вопросам — например, касающимся отношений с Россией.

Так, еще в 2014 году, на фоне событий в Крыму, он активно лоббировал идею полного отключения РФ от системы платежных услуг SWIFT, а также в разные годы призывал к максимально широким санкциям против российских госпредприятий и к персональным ограничительным мерам в отношении президента РФ Владимира Путина и его окружения.

При этом в начале своей карьеры предполагаемый будущий госсекретарь США придерживался внешнеполитической позиции, противоречащей некоторым взглядам Дональда Трампа. К примеру, будучи ярым сторонником повышения расходов на оборону, а порой и апологетом военного вмешательства США в ряд конфликтов за рубежом, Марко Рубио стал одним из авторов закона, который затруднил бы выход Вашингтона из НАТО (в свое время господин Трамп не исключал такого сценария).

Однако в последние годы Марко Рубио более скептически относится к применению силы и чрезмерным тратам. Он, в частности, оказался одним из 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против апрельского пакета военной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд. Сенатор пояснял, что поддерживает помощь всем трем союзникам, но такие траты несвоевременны: вначале надо решить вопросы с безопасностью на американо-мексиканской границе.

Кроме того, вероятный будущий глава Госдепартамента оказался на одной волне с Дональдом Трампом в том, что касается перспектив украинского урегулирования. В недавних интервью сенатор заявил, что Киеву необходимо искать пути завершения конфликта путем переговоров с Москвой, а не сосредотачиваться на возвращении всех территорий, отошедших России за последнее десятилетие. «Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война на Украине закончится только путем переговоров»,— отмечал Марко Рубио в эфире телеканала NBC в сентябре.

Зато «ястребиные» взгляды в отношении таких геополитических противников Америки, как Китай, Иран, Венесуэла и Куба, остались у сенатора неизменными.

В случае своего назначения на высокий пост Марко Рубио, чей дед бежал с Кубы в 1962 году, станет первым госсекретарем латиноамериканского происхождения. И почти наверняка будет придавать Латинской Америке больше значения, чем любой предыдущий госсекретарь. В недалеком прошлом господин Рубио заслужил репутацию главного критика усилий демократических администраций Барака Обамы и Джо Байдена, направленных на нормализацию отношений с Гаваной, а также выступал за ужесточение санкций против союзников Кубы, включая правительства Никарагуа и Венесуэлы.

Кроме того, будучи членом сенатского комитета по иностранным делам и комитета по разведке, Марко Рубио прославился в роли одного из главных критиков Китая.

Например, он был одним из главных лоббистов запрета в США по соображениям безопасности соцсети TikTok, принадлежащей китайской корпорации ByteDance. Кроме того, за свою позицию по поддержке антикитайских настроений в Гонконге он попал в санкционные списки КНР.

Вероятно, что в новой команде Дональда Трампа Марко Рубио будет не единственным ярым недругом Китая. Как сообщили на этой неделе американские СМИ, Дональд Трамп определился еще и с кандидатом в свои советники по нацбезопасности. Им, как сообщается, будет предложено стать конгрессмену из Флориды Майку Уолтцу.

Законодатель полностью поддерживает позиции избранного президента в вопросах нелегальной миграции и помощи Украине («Эпоха, когда Украина получала от Конгресса чек с непроставленной суммой, закончилась»,— заявил как-то господин Уолтц).

Также политик известен критикой деятельности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ноябре предполагаемый советник по нацбезопасности стал соавтором статьи в издании The Economist, где утверждалось: новый президент США должен сосредоточить основное внимание на Китае — главной угрозе Америке и ее интересам.

Наталия Портякова