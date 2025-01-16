Праздник к ним приходит
Как пройдет инаугурация Дональда Трампа
На фоне предстоящей 20 января инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа внимание мировых СМИ стало смещаться от неоднозначных заявлений будущего главы Белого дома к церемонии его вступления в должность. Уже известно, что предстоящая инаугурация станет рекордной по сумме собранных на нее средств и отчасти пройдет не по протоколу: вопреки устоявшейся традиции приглашать на церемонию аккредитованных в США дипломатов, но не глав зарубежных государств или правительств, Трамп уже позвал на свой праздник некоторых мировых лидеров. Правда, пока свое участие твердо подтвердил лишь аргентинский президент Хавьер Милей.
В Капитолии вовсю идет подготовка к инаугурации избранного президента Дональда Трампа
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Дорого-богато
В отличие от инаугурации покидающего вскоре Белый дом Джо Байдена, которая состоялась четыре года назад в разгар пандемии COVID-19 и на фоне беспорядков в Капитолии, устроенного сторонниками Дональда Трампа, мероприятие, знаменующее его второе пришествие, обещает пройти с грандиозным размахом.
Триумфально возвращающийся к рулю государства политик явно не намерен жалеть средств на торжественную церемонию. Его спонсоры, в числе которых Илон Маск, Джеффри Безос и Марк Цукерберг, оказались как никогда щедры. Новый президент США получил на свою инаугурацию более $170 млн — рекордную для таких случаев сумму, в два с половиной раза превышающую ту, которую четыре года назад собрал на свое вступление в должность Джо Байден.
Отмечать свое возвращение в Белый дом в качестве 47-го президента США Трамп начнет заранее. В субботу в гольф-клубе Trump National Golf Club в Виргинии пройдут торжественный прием с фейерверком от имени президента и ужин для членов вступающего в свои права кабинета министров от имени вице-президента Джей Ди Вэнса. На следующий день, после церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище, на Capital One Arena в Вашингтоне пройдут «победный митинг» Трампа и очередной торжественный ужин.
Сам день инаугурации начнется с богослужения в церкви Св. Иоанна, за которым последует чай в Белом доме. В полдень избранные президент и вице-президент будут приведены к присяге, после чего пройдет официальное прощание с их предшественниками — Джо Байденом и Камалой Харрис. Далее новоиспеченному главе государства предстоит подписать ряд документов, отобедать в Капитолии и открыть президентский парад со смотром войск, который пройдет от Капитолия по Пенсильвания-авеню до Белого дома.
Впрочем, окончательно переехать в Белый дом республиканец сможет лишь к позднему вечеру, так как после парада Трампа ждут еще сразу три инаугурационных бала, на каждом из которых он намерен выступать.
Ну а пока принимающий бразды правления президент и его гости будут развлекаться, силам правопорядка предстоит крайне непростой день. После двух покушений на Дональда Трампа в прошлом году и теракта в Новом Орлеане в канун Нового года инаугурацию решили проводить в условиях усиленных мер безопасности. Ее будут обеспечивать 8 тыс. солдат Национальной гвардии округа Колумбия и несколько тысяч федеральных агентов и полицейских.
Вся правоцентристская рать
Если в большинстве протокольных вещей Дональд Трамп остался более или менее верен традиции, то в одном он ее точно нарушил. В США не было принято звать на инаугурацию кого-либо из мировых лидеров — списки гостей мероприятия включали преимущественно аккредитованных в стране иностранных послов. Однако республиканец еще более месяца назад заявил, что пригласит на церемонию целый ряд глав государств и правительств.
Одним из первых приглашенных оказался китайский председатель Си Цзиньпин. Впрочем, с самого начала мало что предвещало, что лидер КНР примет приглашение и поедет в США. Но зато, по данным Financial Times, участие в инаугурации примут вице-председатель КНР Хань Чжэн и глава МИД Ван И.
Приглашение на инаугурацию получили также дружественные Трампу премьеры Венгрии и Италии Виктор Орбан и Джорджа Мелони. Но первый не сможет приехать, сообщил его офис венгерским СМИ, тогда как вторая, названная недавно Трампом «фантастической женщиной», сообщила, что примет участие в церемонии, лишь если позволит ее график. Приглашения были также переданы президенту Сальвадора Наибу Букеле (он пока не подтвердил участие) и президенту Эквадора Даниэлю Нобоа, который, скорее всего, посетит церемонию во время своего краткого визита в Вашингтон.
Еще одним званым гостем церемонии мог бы стать экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, снискавший прозвище «латиноамериканский Трамп» и, в отличие от нынешнего бразильского лидера, приглашенный на инаугурацию. Но поскольку на родине Болсонару проходит в качестве обвиняемого по делу о попытке госпереворота 8 января 2023 года, его паспорт был аннулирован, и вылететь в США он при всем желании не сможет.
Таким образом единственным из мировых лидеров, кто совершенно точно будет присутствовать при вступлении 47-го президента США в должность, станет президент Аргентины Хавьер Милей, с энтузиазмом подтвердивший свое участие еще месяц назад.
Из зарубежных политиков рангом пониже свое участие в инаугурации Дональда Трампа также подтвердили глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар и его японский коллега Такэси Ивая. А заодно с ними и целая череда европейских крайне правых политиков: лидер британской партии Reform Найджел Фарадж, глава голландской Партии свободы Гирт Вилдерс, председатель крайне правой партии Бельгии «Фламандский интерес» Том ван Грикен, французский политик-популист Эрик Земмур, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, лидер испанской ультранационалистической партии Vox Сантьяго Абаскаль и глава правопопулистской португальской партии Chega Андре Вентура. Ну и конечно, команда Трампа не позабыла и о главе немецкой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель, но та вынужденно манкировала приглашением из-за идущей полным ходом предвыборной кампании на ее родине в преддверии февральских выборов в Бундестаг.
Наконец, по традиции на каждой инаугурации всегда присутствовали все ныне живущие бывшие президенты США с супругами. Так случится и в этот раз, за небольшим исключением: если Джордж Буш и Билл Клинтон явятся на церемонию со своими супругами Лорой и Хилари, то жена Барака Обамы Мишель будет отсутствовать, причем без всяких объяснений.
На инаугурации незримо окажется и еще один, недавно скончавшийся в возрасте 100 лет президент США Джимми Картер. Недавно Джо Байден подписал указ о 30-дневном трауре по случаю кончины Картера, распорядившись приспустить флаги на Капитолии и окружающих федеральных зданиях, что, как сообщается, вызвало плохо скрываемое раздражение Дональда Трампа.