Праздник к ним приходит

На фоне предстоящей 20 января инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа внимание мировых СМИ стало смещаться от неоднозначных заявлений будущего главы Белого дома к церемонии его вступления в должность. Уже известно, что предстоящая инаугурация станет рекордной по сумме собранных на нее средств и отчасти пройдет не по протоколу: вопреки устоявшейся традиции приглашать на церемонию аккредитованных в США дипломатов, но не глав зарубежных государств или правительств, Трамп уже позвал на свой праздник некоторых мировых лидеров. Правда, пока свое участие твердо подтвердил лишь аргентинский президент Хавьер Милей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Капитолии вовсю идет подготовка к инаугурации избранного президента Дональда Трампа

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters В Капитолии вовсю идет подготовка к инаугурации избранного президента Дональда Трампа

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Дорого-богато

В отличие от инаугурации покидающего вскоре Белый дом Джо Байдена, которая состоялась четыре года назад в разгар пандемии COVID-19 и на фоне беспорядков в Капитолии, устроенного сторонниками Дональда Трампа, мероприятие, знаменующее его второе пришествие, обещает пройти с грандиозным размахом.

Триумфально возвращающийся к рулю государства политик явно не намерен жалеть средств на торжественную церемонию. Его спонсоры, в числе которых Илон Маск, Джеффри Безос и Марк Цукерберг, оказались как никогда щедры. Новый президент США получил на свою инаугурацию более $170 млн — рекордную для таких случаев сумму, в два с половиной раза превышающую ту, которую четыре года назад собрал на свое вступление в должность Джо Байден.

Отмечать свое возвращение в Белый дом в качестве 47-го президента США Трамп начнет заранее. В субботу в гольф-клубе Trump National Golf Club в Виргинии пройдут торжественный прием с фейерверком от имени президента и ужин для членов вступающего в свои права кабинета министров от имени вице-президента Джей Ди Вэнса. На следующий день, после церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище, на Capital One Arena в Вашингтоне пройдут «победный митинг» Трампа и очередной торжественный ужин.

Сам день инаугурации начнется с богослужения в церкви Св. Иоанна, за которым последует чай в Белом доме. В полдень избранные президент и вице-президент будут приведены к присяге, после чего пройдет официальное прощание с их предшественниками — Джо Байденом и Камалой Харрис. Далее новоиспеченному главе государства предстоит подписать ряд документов, отобедать в Капитолии и открыть президентский парад со смотром войск, который пройдет от Капитолия по Пенсильвания-авеню до Белого дома.

Впрочем, окончательно переехать в Белый дом республиканец сможет лишь к позднему вечеру, так как после парада Трампа ждут еще сразу три инаугурационных бала, на каждом из которых он намерен выступать.

Ну а пока принимающий бразды правления президент и его гости будут развлекаться, силам правопорядка предстоит крайне непростой день. После двух покушений на Дональда Трампа в прошлом году и теракта в Новом Орлеане в канун Нового года инаугурацию решили проводить в условиях усиленных мер безопасности. Ее будут обеспечивать 8 тыс. солдат Национальной гвардии округа Колумбия и несколько тысяч федеральных агентов и полицейских.

Вся правоцентристская рать

Если в большинстве протокольных вещей Дональд Трамп остался более или менее верен традиции, то в одном он ее точно нарушил. В США не было принято звать на инаугурацию кого-либо из мировых лидеров — списки гостей мероприятия включали преимущественно аккредитованных в стране иностранных послов. Однако республиканец еще более месяца назад заявил, что пригласит на церемонию целый ряд глав государств и правительств.

Одним из первых приглашенных оказался китайский председатель Си Цзиньпин. Впрочем, с самого начала мало что предвещало, что лидер КНР примет приглашение и поедет в США. Но зато, по данным Financial Times, участие в инаугурации примут вице-председатель КНР Хань Чжэн и глава МИД Ван И.

Приглашение на инаугурацию получили также дружественные Трампу премьеры Венгрии и Италии Виктор Орбан и Джорджа Мелони. Но первый не сможет приехать, сообщил его офис венгерским СМИ, тогда как вторая, названная недавно Трампом «фантастической женщиной», сообщила, что примет участие в церемонии, лишь если позволит ее график. Приглашения были также переданы президенту Сальвадора Наибу Букеле (он пока не подтвердил участие) и президенту Эквадора Даниэлю Нобоа, который, скорее всего, посетит церемонию во время своего краткого визита в Вашингтон.

Еще одним званым гостем церемонии мог бы стать экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, снискавший прозвище «латиноамериканский Трамп» и, в отличие от нынешнего бразильского лидера, приглашенный на инаугурацию. Но поскольку на родине Болсонару проходит в качестве обвиняемого по делу о попытке госпереворота 8 января 2023 года, его паспорт был аннулирован, и вылететь в США он при всем желании не сможет.

Таким образом единственным из мировых лидеров, кто совершенно точно будет присутствовать при вступлении 47-го президента США в должность, станет президент Аргентины Хавьер Милей, с энтузиазмом подтвердивший свое участие еще месяц назад.

Из зарубежных политиков рангом пониже свое участие в инаугурации Дональда Трампа также подтвердили глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар и его японский коллега Такэси Ивая. А заодно с ними и целая череда европейских крайне правых политиков: лидер британской партии Reform Найджел Фарадж, глава голландской Партии свободы Гирт Вилдерс, председатель крайне правой партии Бельгии «Фламандский интерес» Том ван Грикен, французский политик-популист Эрик Земмур, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, лидер испанской ультранационалистической партии Vox Сантьяго Абаскаль и глава правопопулистской португальской партии Chega Андре Вентура. Ну и конечно, команда Трампа не позабыла и о главе немецкой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель, но та вынужденно манкировала приглашением из-за идущей полным ходом предвыборной кампании на ее родине в преддверии февральских выборов в Бундестаг.

Наконец, по традиции на каждой инаугурации всегда присутствовали все ныне живущие бывшие президенты США с супругами. Так случится и в этот раз, за небольшим исключением: если Джордж Буш и Билл Клинтон явятся на церемонию со своими супругами Лорой и Хилари, то жена Барака Обамы Мишель будет отсутствовать, причем без всяких объяснений.

На инаугурации незримо окажется и еще один, недавно скончавшийся в возрасте 100 лет президент США Джимми Картер. Недавно Джо Байден подписал указ о 30-дневном трауре по случаю кончины Картера, распорядившись приспустить флаги на Капитолии и окружающих федеральных зданиях, что, как сообщается, вызвало плохо скрываемое раздражение Дональда Трампа.

Наталия Портякова