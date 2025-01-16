Россиянка Касаткина вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла китаянку Ван Яфань в матче второго круга Australian Open в Мельбурне. Игра продлилась 1 час 18 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу россиянки. В третьем круге она встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

27-летняя Касаткина занимает десятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету восемь титулов под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, он проходит на покрытии «хард». Соревнования у женщин продлятся до 25 января, призовой фонд турнира превышает $59,7 млн. Во второй круг также вышел россиянин Карен Хачанов, а вот Андрей Рублев выбыл в первом круге.

Подробности — в материале «Ъ» «Андрей Рублев уступил в бразильском дебюте».