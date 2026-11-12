Теннисисты Карен Хачанов и Диана Шнайдер сыграют в First Point Slam

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Диана Шнайдер занимает 11-е место. Карен Хачанов располагается на 24-й строке классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов. В этом сезоне теннисисты дошли до полуфиналов на турнирах Большого шлема. Шнайдер добралась до этой стадии на Roland Garros, Хачанов — на US Open.