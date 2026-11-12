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СпортТеннис

Теннисисты Карен Хачанов и Диана Шнайдер сыграют в First Point Slam

2 декабря на территории клуба «Tennis Capital» в Москве пройдет турнир First Point Slam. На корте встретятся амбассадоры теннисного проекта First&Red — Диана Шнайдер и Карен Хачанов.
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Lisa Leutner / Reuters

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Yasuyoshi Chiba / Reuters

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Диана Шнайдер занимает 11-е место. Карен Хачанов располагается на 24-й строке классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов. В этом сезоне теннисисты дошли до полуфиналов на турнирах Большого шлема. Шнайдер добралась до этой стадии на Roland Garros, Хачанов — на US Open.
Участие в турнире может принять любой желающий, выполнив одно из трех условий:

  • принять участие в акции First Point Slam от FONBET — официального партнера медиапортала First&Red;

  • поучаствовать в розыгрышах в социальных сетях FONBET и First&Red;

  • пройти квиз на лендинге проекта.

Призовой фонд турнира составит 1 млн рублей. Формат будет меняться от раунда к раунду, делая борьбу непредсказуемой и интересной для всех участников.

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент