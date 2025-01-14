Андрей Рублев проиграл 18-летнему бразильцу Фонсеке на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться во второй круг чемпионата Australian Open, который проходит в Мельбурне. В первом круге 9-я ракетка мира проиграл 112-й ракетке мира, представителю Бразилии Жуану Фонсеке. Теннисисты провели на корте 2 часа и 23 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

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18-летний Жуан Фонсека на Australian Opeп впервые в карьере пробился в основную сетку на турнирах «Большого шлема». В текущем сезоне он одержал победу во всех своих девяти играх. В следующем круге бразилец сыграет с представителем Италии Лоренцо Сонего.

Андрею Рублеву 27 лет, на его счету 16 титулов ATP. Он проиграл в первом круге в Австралии впервые с 2019 года. В предыдущем сезоне Australian Open российский теннисист дошел до 1/4 финала.