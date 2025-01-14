Касаткина и Хачанов вышли во второй круг Australian Open

Российские теннисисты Дарья Касаткина и Карен Хачанов обыграли соперников в первом круге Australian Open и прошли во второй. Россиянка Анна Калинская снялась с чемпионата.

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Касаткина обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову со счетом 6:1, 6:3, их матч продлился 1 час 7 мин. Во втором круге россиянка сыграет с китаянкой Ван Яфань.

Хачанов обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 6:3, они провели на корте 2 часа 20 мин. Во втором раунде россиянин сыграет с канадцем Габриэлем Диалло.

27-летняя Касаткина занимает 10 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету восемь титулов под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году.

Хачанову 28 лет, он занимает 19 строку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету семь побед на турнирах под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытых чемпионатов США (2022) и Австралии (2023).

Australian Open проводится на покрытии «хард». Соревнования у женщин завершатся 25 января, у мужчин — 26 января. Призовой фонд турнира превышает $59,7 млн.

Подробнее о результатах российских спортсменов на чемпионате в Австралии — в материале «Ъ» «Молодой везде у них дорога».