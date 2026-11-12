В Белгородском округе при ударе дрона погибла 12-летняя девочка
В Белгородском округе беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Погибла 12-летняя девочка. Инцидент произошел в районе поселка Комсомольский, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Шуваев.
По данным главы области, ребенок скончался на месте происшествия. Находившаяся в машине мать девочки была ранена осколками в голову.
Женщину в тяжелом состоянии доставляют в областную клиническую больницу. Другие подробности произошедшего губернатор не привел.