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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

В Белгородском округе при ударе дрона погибла 12-летняя девочка

В Белгородском округе беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Погибла 12-летняя девочка. Инцидент произошел в районе поселка Комсомольский, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Шуваев.
По данным главы области, ребенок скончался на месте происшествия. Находившаяся в машине мать девочки была ранена осколками в голову.
Женщину в тяжелом состоянии доставляют в областную клиническую больницу. Другие подробности произошедшего губернатор не привел.