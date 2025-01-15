В Южной Корее впервые в истории страны арестован действующий президент

Следователи Южной Кореи впервые в истории страны арестовали временно отстраненного, но действующего президента, сообщило агентство «Рёнхап». Судебный ордер на арест Юн Сок Ёля был исполнен в 10:30 по местному времени (4:30 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полицейские у въезда в резиденцию президента Южной Кореи Фото: Reuters Полицейские у въезда в резиденцию президента Южной Кореи Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Кортеж из полицейских машин покидает резиденцию президента Южной Кореи Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Юн Сок Ёль у здания Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 4 Полицейские у въезда в резиденцию президента Южной Кореи Фото: Reuters Полицейские у въезда в резиденцию президента Южной Кореи Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Кортеж из полицейских машин покидает резиденцию президента Южной Кореи Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Юн Сок Ёль у здания Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц Фото: Reuters

Ранее адвокат политика Сок Дон Хён заявил, что отстраненный от должности глава сам явится на допрос к следователям Управления по расследованию коррупции (CIO), хотя по-прежнему считает проводимое расследование и попытки арестовать его незаконными.

Сегодня утром около 200 полицейских и 40 следователей из CIO прибыли к резиденции Юн Сок Ёля для исполнения ордера на его арест, но в очередной раз вступили в противостояние с его службой безопасности.

Перед этим на территории президентского комплекса они преодолели три ряда заграждений, где охраной главы государства были выстроены линии из машин и автобусов. Спустя примерно два с половиной часа, используя лестницы, сотрудники полиции и следователи сумели попасть в здание.

Парламент Южной Кореи 14 декабря 2024 года объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который 3 декабря объявил в стране военное положение. CIO выдало ордер на его арест по обвинению в мятеже и превышении полномочий, но 3 января задержать политика не позволила его охрана.

Подробнее — в материале «Ъ».