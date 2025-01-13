Южнокорейский президент ушел в подполье

Управление антикоррупционных расследований Южной Кореи обратилось к службе охраны президента и министерству национальной обороны за содействием в аресте главы государства Юн Сок Ёля, предупредив их об ответственности за противодействие его задержанию. Правоохранительные органы намерены взять под стражу опального лидера страны, не дожидаясь вердикта Конституционного суда, который проведет пять заседаний по его делу, начиная со вторника. Первые слушания пройдут без участия Юн Сок Ёля, местоположение которого остается неизвестным. В южнокорейской оппозиции предполагают, что он мог тайно покинуть президентский дворец, чтобы избежать ареста по ордеру, действующему до конца января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чучело отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля возле его резиденции в Сеуле, 5 января, 2025

Фото: Tyrone Siu / Reuters Чучело отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля возле его резиденции в Сеуле, 5 января, 2025

Фото: Tyrone Siu / Reuters

После первой попытки задержания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, предпринятой 3 января и окончившейся безрезультатно из-за угрозы прямого столкновения следователей и полиции со службой охраны главы государства возле президентского дворца, Управление антикоррупционных расследований Южной Кореи предупредило силовые ведомства о недопустимости дальнейших попыток препятствовать его аресту.

В официальном письме, которое в минувшее воскресенье управление направило в Министерство национальной обороны, отмечается, что если военнослужащие будут мешать следователям и полиции, им самим и их командованию грозит наказание по уголовным статьям о препятствовании исполнению полномочий представителями органов власти. Аналогичное письмо было разослано директорам шести департаментов службы президентской охраны, которым напомнили о последствиях нарушения закона о государственной службе в случае дальнейших попыток помешать аресту президента.

По мнению следователей, южнокорейское законодательство позволяет начать уголовное преследование лидера государства по статьям о мятеже и госизмене.

После того как 3–4 декабря президент Юн Сок Ёль попытался ввести в стране военное положение, он трижды не явился на допрос по делу о мятеже, что стало основанием для выдачи 31 декабря ордера на его арест. Ордер был получен в Западном окружном суде Сеула по запросу следственной группы Управления антикоррупционных расследований.

В первой попытке его арестовать, которая была пресечена президентской охраной, участвовало 150 человек — 30 сотрудников Управления антикоррупционных расследований и 120 полицейских. Разрешивший своим подчиненным в случае необходимости применять огнестрельное оружие начальник службы охраны президента Пак Чон Чжун спустя всего неделю заплатил высокую цену за лояльность главе государства, став фигурантом возбужденного против него самого уголовного дела по подозрению в препятствовании исполнению обязанностей органами власти.

После трех вызовов на допрос Пак Чон Чжун в конце прошлой недели объявил о своей отставке с поста начальника президентской охраны.

«Знаю, что сограждане сильно волнуются из-за противостояния и столкновений между государственными органами. Думаю, что ни при каких обстоятельствах не должно быть физических столкновений и кровопролития»,— заявил он. По словам Пак Чон Чжуна, процедура расследования дела о мятеже должна соответствовать статусу президента, однако «нынешний вариант с применением ордера на арест является незаконным».

На этом фоне руководство полиции столичного региона в конце прошлой недели провело совещание для подготовки второй попытки ареста президента. В совещании, которое было созвано по инициативе Управления антикоррупционных расследований, приняли участие начальники следственных подразделений в Сеуле, провинции Кёнгидо и других территориальных единицах.

Ко второй попытке ареста президента Управление антикоррупционных расследований намерено привлечь уже около тысячи своих сотрудников.

Комментируя решительные действия правоохранительных органов, адвокат президента Сок Дон Хён указал на то, что попытка его ареста с использованием вертолетов, бронетехники и полицейского спецназа может привести к гражданской войне.

По данным телеканала Channel A, ордер на арест президента действует до начала праздников по случаю Нового года, который в Южной Корее отмечают по лунному календарю. В этом году праздник выпадает на 29 января, но ранее власти страны заявили, что новогодние каникулы начнутся 25 января.

В условиях, когда инициатива перешла к правоохранительным органам, развернувшим охоту на президента, его адвокаты рассчитывают переломить ситуацию в ходе начинающихся со вторника слушаний по делу об импичменте, объявленном парламентом страны 14 декабря.

Конституционный суд начнет прения сторон во вторник, в общей сложности запланировано пять заседаний: 14, 16, 21 и 23 января и 4 февраля. Первые слушания пройдут без участия президента, который решил на них не присутствовать по соображениям безопасности. В дальнейшем адвокаты не исключают его появления на процессе, однако пока они хранят молчание по вопросу о том, когда это может произойти.

Посетив офис Конституционного суда накануне первых слушаний, адвокаты президента подчеркнули необходимость продолжения судебного разбирательства и отказа от планов немедленного ареста для того, чтобы устранить угрозу столкновения между полицией и службой безопасности.

Местоположение Юн Сок Ёля остается неизвестным.Как заявили источники в оппозиционной Демократической партии «Тобуро», после первой попытки его задержания президент мог тайно покинуть свою резиденцию и укрыться в другом месте.

Однако адвокаты главы государства опровергают эту информацию, настаивая на том, что Юн Сок Ёль по-прежнему находится в своем дворце и бежать от полиции не намерен. Ситуация становится еще более запутанной в связи с тем, что и. о. президента вице-премьер Чхве Сан Мок предпочел остаться над схваткой, не препятствуя работе Управления антикоррупционных расследований, но и не оказывая ему содействие.

На этом фоне сторонники президента Юн Сок Ёля сообщили о намерении начать формировать боевые отряды для противодействия попыткам его ареста. Как заявил председатель организации «Союз антикоммунистической молодежи» Ким Чжон Хён, подконтрольная «Союзу» организация «Отряды белой кости» уже участвовала в оказании сопротивления правоохранителям при их попытке 3 января арестовать президента. В групповых чатах организации содержатся призывы к «молодым мужчинам» надевать белые шапки или шлемы и присоединяться к «гражданскому гарнизону президента».

Изначально «Отряды белой кости» были созданы по инициативе первого президента Южной Кореи Ли Сын Мана для противодействия попыткам парламента изменить конституцию, перейдя от президентской к парламентской республике.

По итогам вторых выборов в Национальное собрание, прошедших незадолго до Корейской войны 1950–1953 годов, сторонники президента, потерявшего тогда поддержку граждан, оказались в меньшинстве. Однако в результате террора, устроенного «Отрядами белой кости» в отношении противников президента, Ли Сын Ману удалось после введения чрезвычайного военного положения провести голосование за собственный проект конституции и повторно избраться главой государства.

Сергей Строкань