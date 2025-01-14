Кассация дошла до крыши

Кассационный суд рассмотрит жалобу жильцов краснодарской многоэтажки на отказ в аннулировании права владения частных лиц чердачным этажом их дома, где расположены общедомовые коммунальные сети. Ранее суды уже установили незаконность его вывода из состава общего имущества и перевод в категорию жилого. В результате были возбуждены уголовные дела. В ТСЖ говорят, что если техэтаж заберут у дома, то некогда элитная многоэтажка в центре Краснодара превратится в место нескончаемых коммунальных проблем. Юристы отмечают, что кассация не может переоценивать доказательства, но, может выявить нарушения при их исследовании и оценке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 16 января рассмотрит дело о принадлежности технического 17-го этажа многоквартирного дома №33 по Промышленной улице в Краснодаре (входит в состав ЖК «Покровский»). Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Согласно материалам дела, чердачное помещение, на котором располагаются общедомовые коммунальные сети, было выведено из состава общего имущества в 2008 году. Как писал «Ъ-Кубань», экс-глава городского департамента архитектуры Игорь Головкин признался следователям СКР в том, что внес тогда в акт ввода дома в эксплуатацию. Подпись чиновника превратила общедомовой чердак в этаж с нежилыми помещениями (не является общим имуществом), что дало возможность застройщику ОАО «Элеваторстройдеталь» оформить их в свою собственность и продать третьим лицам. Потом собственницей чердака стала супруга бывшего руководителя компании Нина Сапонова. Затем она передала права на большинство площадей ряду других лиц. В процессе жильцам противостоит по большей части ее сын — Михаил Сапонов.

Собственники провели реконструкцию чердака, переустроив техэтаж в квартиры. В ходе работ они срезали проходившие по периметру здания батареи отопления и перенесли их в коридор, нарушив подачу тепла в квартиры, пробили окна в фасадных стенах. Реконструкция здания была «проведена» в мэрии как перепланировка. В результате у многоэтажки появился еще один жилой этаж вместо технического, необходимого при собственной крышной котельной, говорится в заявлении истцов.

Жители дома в судах доказали незаконность всех этих решений и действий и добились возбуждения нескольких уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий. При этом суды признали за спорным 17-м этажом статус технического и обязали вернуть на место срезанные батареи отопления. Однако в аннулировании прав посторонних лиц на чердак, который по закону может быть только общедомовым, суды отказали. Сейчас жильцы дома обжалуют это решение.

«Мы ставим вопрос о явных нарушениях. Вчера суды признают чердак общедомовым и техническим, а сегодня они же отказывают в том, чтобы аннулировать индивидуальные права не него посторонних лиц»,— рассказала «Ъ-Кубань» одна из заявителей Татьяна Максаева.

В своем решении суд ссылается на заключение эксперта, который фактически опровергает выводы нескольких судов. В ТСЖ «Ъ-Кубань» пояснили, что это заключение было сделано по появившимся в деле никем не заверенным ксерокопиям документов неизвестного происхождения. Суды отказались реагировать на заявления о фальсификации доказательств и выяснять природу и источник происхождения этих ксерокопий.

Председатель ТСЖ «Покровское» Давыд Свещинский отмечает, что дом уже почти семь лет живет в аварийном состоянии из-за сломанной системы отопления. «Необходимо восстановить также кровлю, стены, вентиляцию, устранить другие последствия незаконной реконструкции, не допустить пожаров, разрушения конструктивных элементов и инженерных систем дома и пр. Но если не аннулировать права посторонних лиц на помещения, восстановить дом невозможно, потому что нам не позволят это сделать те, кого райсуд постановил считать владельцами чердака»,— отмечает он.

Директор управляющей компании «УК ЮРСК Сервис» Денис Дугин говорит, что сохранение за посторонними лицами статуса собственников техэтажа сделает невозможным нормальное обслуживание коммунальных систем здания. «Дом уже находится в хронически критическом состоянии, и если нам не дадут возможности решить проблему, а мы видим, что не дадут, то, вероятно, будем отказываться от этого объекта, иначе это чревато для нас постоянными жалобами, штрафами, а в перспективе — и отзывом лицензии»,— говорит он.

Как следует из материалов дела, сторона ответчика не считает, что ранее принятые судами постановления установили незаконность приобретения чердаков, заявляет, что подделкой является проект по дому, выданный ТСЖ госстройнадзором. Также ответчики полагают, что жители дома избрали неверный способ защиты права, и что в их требованиях следует отказать из-за истечения сроков давности.

Краснодарский юрист Екатерина Бурнос считает, что жильцы многоэтажки жалуются обоснованно и представили в деле достаточно доказательств для того, чтобы отстоять техэтаж. «Кассационный суд не может переоценивать доказательства, но, если есть нарушения при их исследовании и оценке, то он должен это учесть. Попытка обойти несколько судебных решений заключением эксперта, составленным по ксерокопиям неустановленного происхождения, тоже не должна остаться без внимания. И я уверена, кассационная инстанция и Верховный Суд РФ, если дело дойдет до него, дадут этому квалифицированную и профессиональную оценку»,— говорит эксперт.

Андрей Обнорский