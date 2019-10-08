08 октября, вторник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Согласно проектной документации, подписанной Игорем Головкиным, в трех домах 17-е этажи из технических стали нежилыми

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Преступление без наказания

Бывший глава депархитектуры Краснодара избежал ответственности за превышение полномочий

Коммерсантъ (Краснодар) от

Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководителя департамента архитектуры и градостроительства краевой столицы Игоря Головкина. Он подозревался в превышении полномочий, но избежал наказания в связи с истечением срока давности. Бывший чиновник признался следствию, что в 2008 году с нарушениями закона выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех домов по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89. Нарушения заключались в том, что 17-е этажи зданий он из технических превратил в нежилые. Это впоследствии привело к их продаже третьим лицам. Жильцы домов уже несколько лет пытаются доказать в судах, что «чердаки» являются общедомовой собственностью. По словам господина Головкина, «данные действия совершены умышленно, но без коррупционной составляющей». Жители же дома сомневаются в бескорыстности действий чиновника.


Бывший начальник департамента архитектуры и градостроительства (ДаиГ) Краснодара Игорь Головкин избежал уголовного преследования по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по нереабилитирующим основаниям: сроки давности уголовного преследования уже истекли. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела находится в распоряжении ”Ъ-Кубань“. При этом экс-руководитель структуры мэрии признался в совершении преступления: в 2008 году он с нарушениями ввел в эксплуатацию жилые дома по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89, входящие в ТСЖ «Покровский» (застройщик — «Элеваторстройдеталь»). Согласно проектной документации в этих домах 17-й этаж был техническим, ­однако в документах за подписью господина Головкина он превратился в нежилой. Этот нюанс позволил застройщику продать недвижимость третьим лицам. По словам бывшего начальника ДаиГ, «данные действия совершены умышленно, но без коррупционной составляющей». О своих ­мотивах господин Головкин распространяться не стал, ссылаясь на право, предусмотренное ст. 51 Конституцией РФ (несвидетельствование против себя и своих близких). В мэрии ситуацию прокомментировать оперативно не смогли.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, жильцы домов по ул. Фабричной, 10, и ул. Промышленной, 33, в судах пытаются доказать, что 17-й этаж в их домах является техническим и, соответственно, входит в общедомовую собственность. Однако суды вынесли решения не в их пользу: в первом случае жители проиграли дело в апелляционной инстанции, во втором — в суде первой инстанции. Эти решения в данный момент оспариваются. В это время собственники 17-х этажей, в числе которых Нина Сапонова — бывшая супруга гендиректора застройщика объекта — ООО «Элеваторстройдеталь», провели на них реконструкцию с переносом магистралей отопления и расширением оконных проемов.

По словам жителя дома по ул. Фаб­ричной, 10, Евгения Сафоненко, постановление СКР по краю поможет жильцам отстоять свои права на ­17-й этаж в судах кассационной и апелляционной инстанций. «Кроме того, мы считаем, что документ послужит основанием к возбуждению уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество. — Прим. “Ъ”) в отношении руководства компании "Элеваторстройдеталь". Что же касается господина Головкина, то я сомневаюсь в том, что в его действиях не было коррупционной составляющей. Мы будем ходатайствовать о вызове его в суд, чтобы он дал ответ, по какой причине он превратил технические помещения в нежилые»,— заявил он.

Как отмечает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург, несмотря на то, что уголовное дело не возбуждено в связи с истечением сроков давности, есть определенные обстоятельства, которые установлены постановлением.

«Фактически установлено, что 17-й спорный этаж является техническим. Это ­можно расценивать как основание для подачи истцами заявления о пере­смотре дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, хотя, если строго следовать ГПК РФ и соответствующему постановлению Пленума Верховного суда РФ, это вновь открывшимся обстоятельством не является, и, как расценит такое заявление суд, сложно предположить»,— рассказывает госпожа Гамбург.

Андрей Ульченко


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

новости компаний

пресс-релиз

Профиль пользователя