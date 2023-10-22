В Краснодаре горит жилое здание на улице Ангарской

В Музыкальном микрорайоне Краснодара горит мансарда жилого здания на ул. Ангарской. Пожар охватил 80 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сигнал о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 18:07 22 октября. Пожарные прибыли на место в 18:17. В тушении задействовано от РСЧС 21 единица техники и 72 спасателя, от МЧС России 16 машин и 59 человек личного состава.

По данным на 20:00, пожар локализован на 200 кв. м.Из горящего дома спасатели вывели 76 человек, включая 15 детей, один человек спасен.

Маргарита Синкевич

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