Страна восходящего тура

Япония за последние месяцы обогнала другие азиатские страны по темпам увеличения спроса со стороны туристов и стала самым быстрорастущим выездным направлением. Число бронирований перелетов и размещения за год выросло в 1,5–3,5 раза. Это продиктовано упрощением процедуры оформления виз, появлением доступных стыковочных рейсов и ростом интереса россиян к азиатской культуре. Страна остается направлением экскурсионных поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Число бронирований размещения в Японии на ноябрь—декабрь выросло в два раза, в то время как по международным направлениям в целом прирост составил 10%, подсчитали в «Островке». За январь—ноябрь интерес к стране вырос в 3,5 раза, к зарубежным путешествиям в целом — на 30%. Согласно «Яндекс Путешествиям», спрос на авиаперелеты в Японию на ноябрь—декабрь за год увеличился в 1,5 раза, гостиничное размещение — в три. В «Купибилет» отмечают 20-процентный рост продаж билетов.

Япония занимает первое место по увеличению спроса среди азиатских направлений, отмечают в OneTwoTrip. Страна формирует 3,4% всех зарубежных авиабронирований, в два раза больше, чем годом ранее. В «Островке» обращают внимание на то, что по темпам прироста бронирований Япония опережает Вьетнам, Китай и Индонезию, также отмечающих приток россиян.

Согласно данным Национальной туристической организации Японии, в октябре страну посетили 15,7 тыс. россиян, год к году значение выросло в 2,7 раза. За январь—октябрь поток составил 79,5 тыс. человек, рост в 2,4 раза. Россия занимает 21-е место по числу прибытий в Японию. Для туризма ноябрь и декабрь считаются показательными: на них приходится сезон момидзи, когда краснеют листья кленов, явление привлекает гостей, поясняют в «Островке». Чаще всего россияне в этот период останавливаются в Токио, Осаке, Киото и Хаконе.

Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова связывает растущий спрос на Японию с простым оформлением виз. В посольстве страны “Ъ” пояснили, что в результате пересмотра перечня документов из обязательного списка были удалены оплаченная бронь отеля и выписка с иностранного счета. Оформление сейчас занимает четыре рабочих дня, уточнили там. В «Яндекс Путешествиях» предполагают, что немаловажным аргументом выступает отсутствие денежного сбора.

Руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Наталья Волкова поясняет, что подача документов идет в порядке живой очереди, поэтому проблем с записью нет. Процент отказов в случае правильного оформления документов эксперт называет минимальным. Единственным затруднением для туристов, по ее мнению, остается требование о наличии на выписке с банковского счета мокрой печати.

Еще одним фактором растущего спроса на Японию госпожа Кочеткова называет наличие удобных стыковочных рейсов. В OneTwoTrip отмечают, что стоимость перелета из России в Токио сейчас в среднем 35 тыс. руб. за билет в одну сторону, год к году показатель сократился на 8%. Билеты туда-обратно, по оценкам «Яндекс Путешествий», стоят 60,3 тыс. руб., снижение год к году на 10%. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отмечает, что чаще всего туристы выбирают стыковочные перелеты китайских перевозчиков. За ночь в японском отеле в ноябре—декабре туристы платили в среднем 11,1 тыс. руб., на 27% больше, чем годом ранее, говорят в «Островке».

Директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак предполагает, что интерес к Японии продолжит расти за счет общего приобщения россиян к азиатской культуре и упрощения организации путешествий. В «Русском экспрессе» замечают, что страна пользуется популярностью у молодых туристов, увлеченных аниме, мангой и творчеством местных поп-групп. Но в компании предупреждают, что речь в любом случае скорее об экскурсионном, а не пляжном отдыхе. Массовыми же на выездном рынке обычно считаются именно курортные направления, куда путешественники нередко возвращаются ежегодно.

Александра Мерцалова