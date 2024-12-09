Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Страна восходящего тура

Самым быстрорастущим направлением зарубежного туризма стало японское

Япония за последние месяцы обогнала другие азиатские страны по темпам увеличения спроса со стороны туристов и стала самым быстрорастущим выездным направлением. Число бронирований перелетов и размещения за год выросло в 1,5–3,5 раза. Это продиктовано упрощением процедуры оформления виз, появлением доступных стыковочных рейсов и ростом интереса россиян к азиатской культуре. Страна остается направлением экскурсионных поездок.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Число бронирований размещения в Японии на ноябрь—декабрь выросло в два раза, в то время как по международным направлениям в целом прирост составил 10%, подсчитали в «Островке». За январь—ноябрь интерес к стране вырос в 3,5 раза, к зарубежным путешествиям в целом — на 30%. Согласно «Яндекс Путешествиям», спрос на авиаперелеты в Японию на ноябрь—декабрь за год увеличился в 1,5 раза, гостиничное размещение — в три. В «Купибилет» отмечают 20-процентный рост продаж билетов.

Япония занимает первое место по увеличению спроса среди азиатских направлений, отмечают в OneTwoTrip. Страна формирует 3,4% всех зарубежных авиабронирований, в два раза больше, чем годом ранее. В «Островке» обращают внимание на то, что по темпам прироста бронирований Япония опережает Вьетнам, Китай и Индонезию, также отмечающих приток россиян.

Согласно данным Национальной туристической организации Японии, в октябре страну посетили 15,7 тыс. россиян, год к году значение выросло в 2,7 раза. За январь—октябрь поток составил 79,5 тыс. человек, рост в 2,4 раза. Россия занимает 21-е место по числу прибытий в Японию. Для туризма ноябрь и декабрь считаются показательными: на них приходится сезон момидзи, когда краснеют листья кленов, явление привлекает гостей, поясняют в «Островке». Чаще всего россияне в этот период останавливаются в Токио, Осаке, Киото и Хаконе.

Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова связывает растущий спрос на Японию с простым оформлением виз. В посольстве страны “Ъ” пояснили, что в результате пересмотра перечня документов из обязательного списка были удалены оплаченная бронь отеля и выписка с иностранного счета. Оформление сейчас занимает четыре рабочих дня, уточнили там. В «Яндекс Путешествиях» предполагают, что немаловажным аргументом выступает отсутствие денежного сбора.

Руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Наталья Волкова поясняет, что подача документов идет в порядке живой очереди, поэтому проблем с записью нет. Процент отказов в случае правильного оформления документов эксперт называет минимальным. Единственным затруднением для туристов, по ее мнению, остается требование о наличии на выписке с банковского счета мокрой печати.

Еще одним фактором растущего спроса на Японию госпожа Кочеткова называет наличие удобных стыковочных рейсов. В OneTwoTrip отмечают, что стоимость перелета из России в Токио сейчас в среднем 35 тыс. руб. за билет в одну сторону, год к году показатель сократился на 8%. Билеты туда-обратно, по оценкам «Яндекс Путешествий», стоят 60,3 тыс. руб., снижение год к году на 10%. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отмечает, что чаще всего туристы выбирают стыковочные перелеты китайских перевозчиков. За ночь в японском отеле в ноябре—декабре туристы платили в среднем 11,1 тыс. руб., на 27% больше, чем годом ранее, говорят в «Островке».

Директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак предполагает, что интерес к Японии продолжит расти за счет общего приобщения россиян к азиатской культуре и упрощения организации путешествий. В «Русском экспрессе» замечают, что страна пользуется популярностью у молодых туристов, увлеченных аниме, мангой и творчеством местных поп-групп. Но в компании предупреждают, что речь в любом случае скорее об экскурсионном, а не пляжном отдыхе. Массовыми же на выездном рынке обычно считаются именно курортные направления, куда путешественники нередко возвращаются ежегодно.

Александра Мерцалова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...