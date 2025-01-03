Следователи вошли в резиденцию президента Южной Кореи, произошли столкновения

Следователи агентства по борьбе с коррупцией прибыли в резиденцию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля для исполнения ордера на арест, передает «Рёнхап». Как отмечает издание, работу агентства осложнили митинги сторонников главы государства, которому ранее объявили импичмент в связи с введением военного положения. На месте работают около 2,7 тыс. полицейских для сохранения порядка.

В резиденции произошли столкновения между прибывшими правоохранительными органами и военными, которые охраняют здание и главу государства. Представители президента заявили о незаконности попытки ареста.

Тысячи сторонников президента выходили на митинги возле резиденции в последние дни. Они выступали против ареста и против импичмента. Агентство по борьбе с коррупцией запросило ордер на арест главы государства в связи с его отказом явиться на допрос. Также следователи получили ордер на обыск в резиденции главы государства.

Следователи планируют доставить Юн Сок Ёля для допроса в штаб-квартиру агентства по борьбе с коррупцией в городе Квачхоне, который граничит с Сеулом. После этого президента поместят в центр содержания в городе Ыйване, который находится недалеко от столицы. У следователей будет 48 часов, чтобы получить ордер на официальный арест.

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в начале декабря 2024 года и отправку войск к парламенту. Президент позднее согласился снять военное положение, но отверг все обвинения. Политику объявили импичмент со второй попытки 14 декабря.

Подробнее — в материале «Ъ» «Южнокорейского президента убрали со второй попытки».