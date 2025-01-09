Президент Южной Кореи занял круговую оборону

Южнокорейское Управление по расследованию коррупции повторно выдало ордер на принудительную доставку на допрос президента страны Юн Сок Ёля, находящегося под уголовным преследованием за необоснованную с точки зрения закона попытку ввести 3 декабря 2024 года военное положение. Сделать это с первого раза полиции не удалось: сотни военнослужащих президентской охраны даже близко не подпустили стражей порядка к резиденции Юн Сок Ёля. После этого охрана главы государства была усилена и его виллу окружили сотни сторонников, так что задача добраться до президента стала для полиции настоящим квестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отражение охранников в зеркале на въезде в резиденцию президента Южной Коери

Фото: Tyrone Siu, Reuters Отражение охранников в зеркале на въезде в резиденцию президента Южной Коери

Фото: Tyrone Siu, Reuters

Выданный Управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) ордер предполагает временное задержание Юн Сок Ёля для доставки на допрос в рамках расследования дела о мятеже в связи с неудачной попыткой ввести военное положение в стране 3 декабря 2024 года. По истечение 48 часов ведомству пришлось бы запрашивать у суда отдельный ордер на арест либо отпустить подозреваемого.

Однако господин Юн решил на допрос не являться, заявив, что у антикоррупционного агентства нет правовых оснований для расследования обвинений в мятеже. Тогда доставить на допрос президента решили силой, но эта попытка, предпринятая в минувшую пятницу, не увенчалась успехом.

Служба безопасности президента просто не подпустила полицейских и сотрудников CIO к резиденции своего шефа в элитном районе, именуемом порой корейским Беверли-Хиллз.

И после шестичасового противостояния президентских охранников со служителями правопорядка последним пришлось ретироваться.

Во вторник глава антикоррупционного ведомства О Дон Вон извинился за то, что не смог добиться задержания президента. При этом противники Юн Сок Ёля не сдались. В тот же день суд Южной Кореи выдал повторный ордер на задержание южнокорейского лидера. «Мы сделаем все возможное, чтобы достичь нашей цели, тщательно подготовившись к этому моменту с большой решимостью сделать так, чтобы второй ордер стал последним»,— заявил господин О парламентскому комитету. Однако вопрос, как именно добраться до него физически, так и остался без ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоящий на крыше человек смотрит на въезд в резиденцию президента Южной Кореи

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Стоящий на крыше человек смотрит на въезд в резиденцию президента Южной Кореи

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

К среде Служба безопасности президента обнесла комплекс, где находится Юн Сок Ёль, колючей проволокой, а также перегородила автобусами подходы к его вилле. Правоохранители тоже не сидели без дела. По данным СМИ, было решено привлечь на помощь сотрудников полицейских спецподразделений, для прорыва баррикад подтянуть тяжелую технику и усилить группу захвата 2 тыс. стражей порядка. Заметим, что в первой попытке доставить Юн Сок Ёля на допрос участвовали примерно 30 сотрудников CIO и 100 полицейских.

Впрочем, на сей раз главной помехой для полиции обещает стать не верная президенту охрана, а его фанатичные сторонники. В среду у стен его резиденции собрались сотни людей, протестующих против попытки его задержания и обещающих нести круглосуточную вахту, чтобы защитить Юн Сок Ёля.

Между тем на текущей неделе один из адвокатов господина Юна заявил, что президент, ожидающий вердикта Конституционного суда относительно импичмента, ранее вынесенного парламентом, намерен соблюдать все правовые процедуры. Но с нюансами: только если ему будет предъявлено обвинение или будет запрошен формальный ордер на его арест в связи с недолгим военным положением, а не текущий ордер на временное задержание. При этом команда защитников заявила, что нынешний ордер был выдан судом не той юрисдикции, а группа следователей, сформированная для проверки действующего лидера, не имела на это полномочий. И именно поэтому Юн Сок Ёль считает себя вправе ему не подчиняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Reuters Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Reuters

Наконец, адвокаты опровергли предположения некоторых членов парламента от оппозиции, что господин Юн покинул официальную резиденцию и укрывается где-то еще, назвав это «злонамеренными слухами».

Наталия Портякова