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Коммерсантъ FM
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Пашинян созвонился с председателем Евросовета

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Евросовета Антониу Коштой. Стороны обсудили согласование мирного договора Армении и Азербайджана. Господин Пашинян заверил собеседника, что Ереван «не отступит от мирной повестки».

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Премьер-министр поздравил главу Европейского совета по случаю избрания на высокий пост, пожелал ему успехов, а также выразил удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества Армения—ЕС»,— говорится в пресс-релизе, который приводит Armenpress.

9 января правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС. Документ должен рассмотреть парламент, затем пройдут переговоры о дорожной карте евроинтеграции, после чего планируется провести референдум о вступлении в объединение.

В марте 2024 года Европарламент принял резолюцию, допускающую предоставление Армении статуса страны-кандидата. В сентябре 2024-го Армения и ЕС начали переговоры о либерализации визового режима. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что в связи с курсом на евроинтеграцию Еревану необходимо сделать выбор между ЕС и ЕАЭС. Минэкономики Армении исключило такой вариант.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения ставит вопрос Европой».

Лусине Баласян

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