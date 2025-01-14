Юань вышел объемом на биржу

В декабре биржевые объемы торгов юанем выросли почти на 30% по сравнению с ноябрем, до 3,5 трлн руб., вернувшись к значениям, предшествовавшим введению масштабных санкций в отношении российских финансовых организаций. В годовом выражении снижения объемов избежать не удалось. Впрочем, оно в значительной степени определялось переводом большей части валютных операций на внебиржевой рынок. Эксперты не исключают дальнейшего роста биржевой активности, но только при условии потепления отношений между США и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных участников валютного рынка, по итогам декабря суммарный объем биржевых торгов юанем в режимах торгов «сегодня» и «завтра» достиг 3,5 трлн руб. Это почти на 30% выше значений ноября и сопоставимо со значениями первой половины года, то есть до того, как США ввели жесткие санкции в отношении группы Московской биржи (см. “Ъ” от 13 июня 2024 года), а также полусотни российских банков во главе с ГПБ (см. “Ъ” от 22 ноября 2024 года).

Во многом восстановление биржевой активности при операциях с китайской валютой связано с сохранением высоких объемов торговли с Китаем. По данным таможенного управления КНР и подсчетам, которые приводит «РИА Новости», в 2024 году товарооборот между двумя странам достиг рекордных $244,8 млрд, превысив на 1,9% показатель 2023 года. Российский импорт вырос на 4,1%, до $115,5 млрд, экспорт сохранился на уровне прошлого года — $129,3 млрд. «Биржевой рынок является более удобным — он более прозрачен, спред между покупкой и продажей валюты меньше, комиссии ниже, сделка совершается проще и быстрее»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Впрочем, совсем бесследно введенные против российской финансовой системы санкции не прошли. После предыдущих двух лет стремительного роста по итогам 2024 года объем биржевых торгов китайской валютой сократился на 3,3%, до 33 трлн руб. При этом в режиме торгов «завтра» показатель остался на уровне предыдущего года (28,3 трлн руб.), тогда как в режиме торгов «сегодня» снизился на 19%, до 4,7 трлн руб.

Снижение показателя происходит за счет ухода с рынка крупных игроков, что отразилось в том числе и на среднем размере сделок. В режиме торгов «завтра» показатель сократился за год на 12% и опустился ниже 2 млн руб., в режиме торгов «сегодня» снизился на 15%, до 2,33 трлн руб. «Крупнейшие компании и банки предпочитают внебиржевые сделки с валютой, поскольку такой способ менее подвержен санкционным рискам»,— отмечает глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. При этом, как отмечает Михаил Васильев, на биржевом рынке остались как небольшие экспортеры и импортеры (в том числе те, которые могут действовать в интересах крупных игроков), так и крупные компании с низкими санкционными рисками.

Вместе с тем участники рынка не исключают усиление роли частных инвесторов, о чем говорит увеличение числа сделок. В режиме «завтра» показатель вырос на 17%, до 57 тыс. единиц. Активно использовали частные инвесторы и режим торгов с поставкой «сегодня», где в среднем совершалось 19 тыс. операций в день, тогда как годом ранее лишь 15,4 тыс. «Так как у частных инвесторов отсутствует возможность совершать сделки с "токсичными" валютами, произошел значимый переток в юань. При этом по традиции наиболее популярен режим TOM ("завтра".— “Ъ”), который используется не только для конверсионных, но и для спекулятивных операций»,— отмечает руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин.

Дальнейшее развитие ситуации на валютном рынке будет зависеть от политики в отношении России новой администрации США. В случае потепления отношений между двумя странами активность биржевых торгов может еще вырасти, однако пока такой сценарий не выглядит базовым. «Тенденция на снижение ликвидности биржевого валютного рынка может продолжиться, особенно в случае усиления санкционного давления США»,— отмечает Михаил Васильев. При этом возможно усиление роли частных инвесторов на биржевых торгах не столько за счет роста их активности, сколько за счет «вымывания» крупных игроков. «Стимулом к активной торговле может стать резкая девальвация рубля, которая всегда привлекала активных игроков»,— отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Виталий Гайдаев