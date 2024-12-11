Восток переориентировался

Торги юанем вслед за «токсичными» валютами плавно переходят на внебиржевой рынок. Доля этого сегмента в торговле китайской валютой составляет уже две трети от общего объема операций. По итогам ноября суммарный объем достиг рекордного значения в 8 трлн руб., из которых около 5,4 трлн руб. пришлись на сделки на внебиржевом рынке. При этом из-за риска вторичных санкций роль юаня во внешнеэкономической деятельности продолжит расти, так же как и роль внебиржевого рынка в торговле этой валютой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По оценке “Ъ” на основе данных Банка России и участников валютного рынка, в ноябре объем торгов юанем на внебиржевом и биржевом рынках превысил 8 трлн руб., обновив предыдущий максимум, установленный в августе этого года (7,9 трлн руб.). Это на 8% выше показателя октября и на 27% выше значения аналогичного периода 2023 года. При этом биржевые объемы торгов юанем с поставкой «сегодня» выросли на 29%, до 0,76 трлн руб., с поставкой «завтра» — на 1%, до 1,85 трлн руб. Результат внебиржевых торгов был оценен на основе данных ЦБ по структуре рынка по валютам дружественных стран, из которых около 99% приходится на операции с юанем. С учетом того что регулятор в ноябре не раскрыл соотношение биржевого и внебиржевого рынков, для оценки использовались последние доступные значения за октябрь (67% — внебиржевой рынок, 33% — биржевой). В итоге на внебиржевом рынке объем торгов юанем мог составить рекордные 5,4 трлн руб., что на 8% выше показателя октября и почти вдвое выше прошлогоднего значения.

В первом полугодии 2024 года доля внебиржевого рынка в структуре торгов валютами дружественных стран составляла 38–48%. Она стала уверенно расти после того, как США включили в SDN List Московскую биржу и ее дочерние структуры — НРД и НКЦ (см “Ъ” от 13 июня). Как итог — торговая площадка прекратила операции с долларом и евро, которые полностью перешли на внебиржевой рынок. Но произошел и рост роли внебиржевого рынка в операциях с валютами дружественных стран. По итогам июля его доля впервые стала превосходить долю биржевых операций и составила 53%. «Внебиржевой сегмент сохранил доступ к большему числу инструментов валютного рынка и в результате становится более ликвидным и емким»,— отмечает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Новый масштабный пакет введенных США санкций против российских финансовых организаций (см. “Ъ” от 22 ноября), спровоцировавший обвал курса рубля (см. “Ъ” от 28 ноября), не должен был сильно повысить роль внебиржевого рынка, поскольку санкции были направлены на российскую финансовую систему. Следствием новых мер, как считает Денис Попов, стало перераспределение валютных потоков между каналами внебиржевого рынка. При этом временное послабление санкций в отношении НКЦ (включение с ноября в перечень финорганизаций, которые до 30 апреля 2025 года освобождаются от санкций при расчетах за энергоносители) могло привести к некоторому увеличению биржевых оборотов. Так же как и решение Банка России увеличить продажи юаней на бирже в рамках бюджетного правила.

Впрочем, как считают аналитики, в условиях постоянно расширяющихся санкций тенденция по дальнейшему перетоку ликвидности на внебиржевой рынок сохранится. «Усиление санкционного давления повышает риски для российских компаний и их зарубежных партнеров. Поэтому ряд участников рынка продолжат уходить с биржи на менее прозрачные схемы на внебиржевом рынке»,— считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В следующем году ситуация будет во многом определяться отношениями с новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом. В случае потепления отношений РФ и США «активность биржевых торгов может восстановиться, однако это не является базовым сценарием», отмечает эксперт.

Не исключают опрошенные аналитики и дальнейшего роста емкости рынка валют дружественных стран, поскольку контроль Запада за ними ограничен. «Санкции для экономических субъектов из дружественных стран могут быть заметно слабее мотивации работать с Россией. Более того, торговля дружественными валютами обеспечена фундаментальными факторами — реальным товарооборотом с РФ, который зачастую имеет стратегическое значение для суверенитета этих стран и повышения конкурентоспособности их экономик»,— отмечает Денис Попов.

При этом полного отказа от «токсичных» валют– доллара и евро– не ожидается. Как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, «схемы взаимодействия во внешних платежах подразумевают обезличивание денежных потоков, что проще сделать в резервных валютах, чем, например, в юанях».

Виталий Гайдаев