Армия России взяла Новотроицкое в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над еще одним населенным пунктом в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны. Речь идет о селе Новотроицкое в Покровском районе.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики»,— говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство России в декабре сообщало, что группировка «Центр» взяла под контроль несколько населенных пунктов. В их числе села Красное, Новый Труд и Константинопольское в ДНР. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в середине декабря заявил, что за год российская армия взяла под контроль 190 населенных пунктов.