Минобороны сообщило о взятии Курахово в ДНР

Минобороны сообщило, что российские военнослужащие установили контроль над городом Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

Контроль над городом установила «Южная» группировка войск. В Минобороны отметили, что контроль над Курахово значительно «затруднил тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении», лишив их возможности обстреливать Донецк из артиллерии.

За последние десять лет, передает министерство, Курахово было превращено в «мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций». С севера город прикрывается водохранилищем, что ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений. Для обороны Курахово ВСУ сосредоточили 26 батальонов численностью более 15 тыс. военнослужащих.

«После взятия Курахово российские войска получили оперативный простор для действий. Это позволит ускорить процесс освобождения территории ДНР»,— сказано в сообщении военного ведомства.

Бои за Курахово продолжались с сентября 2024 года. На 2022 год в городе проживало 18,2 тыс. человек. В нем также расположена Кураховская ТЭС мощностью 1527 мВт.