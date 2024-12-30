Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Новооленовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны. Село находится юго-западнее Покровска, за который продолжаются бои.

По данным военного ведомства, село заняли подразделения группировки войск «Центр». Утверждается, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Михайловка и Янтарное Херсонской области.

В декабре, как сообщало Минобороны, российская армия взяла под контроль несколько населенных пунктов в ДНР. 25 декабря под ее контроль перешел Новый Труд, 26 декабря — Гигант, а вчера, 29 декабря,— село Новотроицкое.