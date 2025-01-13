Уайт допустил перенос турнира UFC из Лос-Анджелеса из-за пожаров

Гендиректор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейна Уайт допустил, что турнир UFC 311 перенесут из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас в случае ухудшения ситуации с пожарами в Калифорнии. Мероприятие запланировано в ночь на 19 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

«Если пожар станет сильнее, мы приедем в Вегас... Мы перенесем его в Вегас, если станет совсем плохо, но пока все идет своим чередом. НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) собирается играть на этой неделе, и мы собираемся»,— заявил господин Уайт, которого цитирует портал Bloody Elbow.

Во время турнира чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев должен защитить титул против соотечественника Армана Царукяна. Россиянин Умар Нурмагомедов также проведет титульный бой в легчайшем весе против американца Мераба Двалишвили.

В Лос-Анджелесе с 7 января продолжаются масштабные пожары, погибли не менее 24 человек. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. Площадь возгорания в районе Большого Лос-Анджелеса достигла более 15,8 тыс. га. Аналитическая компания AccuWeather подсчитала, что ущерб от пожаров может дойти до $150 млрд.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Огонь идет по Калифорнии».