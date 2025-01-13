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Коммерсантъ FM
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Цена на нефтяные фьючерсы подскочила после введенных США антироссийских санкций

Нефтяные цены сегодня достигли максимума за последние месяцы на фоне новых объявленных США санкций в отношении российского нефтяного сектора. Об этом сообщил Reuters.

Так, 13 января цена на фьючерсы на эталонную марку Brent подскочила до $81,11 за баррель, что стало самым высоким показателем с конца августа 2024 года. Стоимость показала внутридневной максимум на уровне $81,44.

В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на $1,40 и составила $77,97 за баррель, приблизившись к рекордному значению $78,32, которое показала в начале октября 2024 года.

США объявили о новых санкциях в отношении российского энергетического сектора 10 января. В санкционный список включили, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, которые торгуют нефтью из РФ.

Директор американского Национального экономического совета Далип Сингх назвал меры «самыми значительными», предположив, что рестрикции могут стоить России «миллиарды долларов в месяц».

Комментируя ситуацию, МИД России заявил, что ограничения вводятся «даже ценой риска дестабилизации мировых рынков», и пообещал ответ Москвы на санкции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции встряхнули нефть».

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