Санкции встряхнули нефть

Масштабные американские санкции против российских нефтяных компаний и танкерного флота (см. “Ъ” от 11 января) привели к резкому росту цен на топливо. Котировки европейских сортов нефти на спот-рынке обновили трехмесячные максимумы: стоимость североморской Brent превышала $80 за баррель, российской Urals — $76,4 за баррель. Новые ограничения приведут к сокращению предложения российской нефти на мировом рынке. Однако аналитики указывают, что этот тренд не будет продолжительным, и не ждут дальнейшего роста цен.

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По данным Investing.com, в минувшую пятницу котировки Brent на спот-рынке превысили $80 за баррель — максимум с 8 октября 2024 года. Этому способствовало появление на различных информационных ресурсах неопубликованного пресс-релиза OFAC о введении масштабных санкций в отношении российского нефтяного сектора. Однако сама публикация вызвала закрытие излишне спекулятивных позиций, что привело к откату котировок до $78 за баррель. В блокирующий санкционный список (SDN List) были внесены «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», проект «Роснефти» «Восток Ойл», более 180 судов, в основном нефтяного флота, нефтетрейдеры и нефтесервисные компании, а также российские страховые компании, лидеры страхования морского флота.

Впрочем, «быки» не ослабляли напор, и по итогам минувшей недели котировки Brent остановились на отметке $79,22 за баррель, прибавив за день почти 3%. По данным Profinance.ru, котировки российской нефти Urals в ходе торгов пятницы превышали $76,4 за баррель (обновив максимум с начала октября), а по их итогам остановились на отметке $72,7 за баррель. Дисконт основного сорта российской нефти к Brent остался в диапазоне октября—декабря прошлого года — $5–7 за баррель. При этом в сентябре он сокращался до $2–4 за баррель. Инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов обращает внимание, что в общей сложности в SDN List попало около 20% экспорта нефти из РФ.

В худшем раскладе экспорт нефти из РФ может сократиться примерно на 800 тыс. баррелей в сутки, как прогнозирует Citi, в оптимистичном сценарии может просто серьезно ухудшиться логистика поставок, увеличиться стоимость фрахта и дисконт экспортируемой нефти к Brent.

Цены на нефть поддерживались и другими факторами. Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, к концу прошлого года улучшился новостной сентимент в отношении китайской экономики. Также можно отметить высказывания Дональда Трампа о необходимости введения пошлин против канадских товаров, на фоне чего резко возрос американский импорт канадской нефти. Поддержку ценам на черное золото оказывали и еженедельные данные о коммерческих запасах нефти в США, которые вновь и вновь демонстрировали сокращение, отмечает эксперт. Также цены на топливо поддерживает и холодная погода в США и Европе. В частности, по сообщению Reuters, аналитики JP Morgan ожидают «значительного годового роста мирового спроса на нефть на 1,6 млн баррелей в день в первом квартале 2025 года».

Вместе с тем эксперты сомневаются, что ценам на Brent удастся закрепиться выше уровня $80 за баррель. Как отмечает Людмила Рокотянская, цены на нефть пошли вверх заблаговременно, еще в начале января, на фоне слухов о введении новых санкций, а на факте события, в пятницу, были заметны коррекционные движения. Как считает ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева, сбой поставок российской нефти в результате введенных санкций не будет длительное время оказывать воздействие на рынок. «Это усложнит жизнь российским компаниям, приведет к росту издержек, снизит прозрачность ведения бизнеса, но не выведет из строя»,— проясняет она. Более того, выпавшие объемы поставок из России будут компенсированы другими странами.

В частности, по словам госпожи Пырьевой, продолжает расти предложение со стороны стран вне ОПЕК, тогда как в марте истекает срок добровольного сокращения добычи нефти ОПЕК+, и в случае если альянс возобновит добычу в полном объеме, то предложения на рынке станет больше, что выступит против дорогой нефти. Дополнительный объем предложения нефти на рынке может также появиться со стороны США, которые активно наращивают добычу, отмечает она. Людмила Рокотянская ожидает стабилизации цены Brent в районе $77–78 за баррель.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин