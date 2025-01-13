Из Белого дома виднее, кому нужнее

Белый дом расширяет инструментарий управления госимуществом. По проекту правок Минфина к действующему регулированию правкомиссия по жилищному строительству сможет принимать решения об изъятии у правообладателей излишних и ненужных госактивов и передавать их регионам и муниципалитетам. Это ускорит принятие решений и вовлечение имущества в хозяйственный оборот. В ответ от регионов ждут эффективного встраивания имущества в производственные цепочки для наращивания экономической активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По поручению вице-премьера Марата Хуснуллина возглавляемый Антоном Силуановым Минфин готовит избыток федерального имущества к передаче в регионы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ По поручению вице-премьера Марата Хуснуллина возглавляемый Антоном Силуановым Минфин готовит избыток федерального имущества к передаче в регионы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство продолжает адаптировать управление государственными активами под нужды экономического развития. Минфин по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина подготовил проект поправок к постановлению правительства №632 от 22 августа. Документ позволит правительству более гибко перераспределять государственные активы между собственниками ради эффективного управления ими.

По постановлению №302 от 14 марта 2024 года Росимущество уже получило право по итогам проверок принимать решения об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению федерального имущества без согласия ведомств и госучреждений, в чьем оперативном управлении или хозяйственном ведении оно находится. Для этого агентству необходимо только решение межведомственного коллегиального органа, определенного правительством. Проект Минфина и предлагает наделить этими полномочиями правительственную комиссию по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков в госсобственности.

Правительственная комиссия будет принимать решения о целесообразности изъятия и о передаче имущества из федеральной собственности в собственность регионов и муниципалитетов. Особенности безвозмездной передачи госимущества регионам и муниципалитетам определены постановлением №1602 от 22 ноября 2024 года и распространяются только на объекты недвижимости, расположенные в границах населенных пунктов (либо в 30 км от границ крупных городов с численностью населения более 1 млн человек, либо в 15 км от городов с населением от 100 тыс. человек). Новые же полномочия потребовались правительству в связи с пересмотром концепции управления госимуществом.

Напомним, что Белый дом все чаще видит в госактивах инструменты выстраивания новой экономической политики, а не только источник доходов от приватизации. Ранее Минфин по поручению господина Хуснуллина предложил отменить действующую концепцию управления госимуществом с приоритетом приватизации и подготовить новую с акцентом на передачу федеральных активов регионам и муниципалитетам. От регионов в ответ ждут эффективного использования переданных объектов, включения их в региональные инвестпрограммы, поиска потенциальных инвесторов для приватизации или реализации собственных региональных проектов (см. “Ъ” от 11 июля 2024 года).

Передача полномочий по перераспределению госактивов между уровнями власти повысит гибкость и эффективность управления ими. Минфин последовательно продвигает идею сбалансированного владения имуществом: в казне должно оставаться только необходимое для ее пополнения или решения задач госполитики. Поэтому параллельно Минфин добивается усложнения процесса возвращения ненужных активов в госсобственность. Так, Росимущество сможет проверять состояние активов, прежде чем передавать его другим организациям или в казну, а действующим правообладателям прежде придется устранить все нарушения (см. “Ъ” от 29 октября 2024 года).

Отметим, впрочем, что в реальности это не единственные проблемы, с которыми сталкивается государство как собственник: в значительной мере необходимость передачи имущества с уровня на уровень исполнительной власти вызывается необходимостью решить судьбу и обеспечить работоспособность новых активов, оказавшихся в руках властей в последние годы в результате конфискационных и деприватизационных процессов. При этом столкновение «чрезвычайной» логики, в которой эти активы переходят в руки государства, с привычными для делового оборота нормами гражданского законодательства урегулировать нормативными методами сложнее — правительству приходится изобретать, например, новые формы их инвентаризации (см. “Ъ” от 6 ноября), искажающие общие принципы регулирования хозяйственной деятельности.

Диана Галиева, Олег Сапожков