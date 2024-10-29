Казна отворачивается от добра

Минфин намерен унифицировать правила взаимодействия Росимущества с ведомствами и госучреждениями, в чьем оперативном управлении находятся государственные активы. Управляющие стали часто отказываться от них, добиваясь в судах передачи ненужного и негодного имущества в казну, чтобы избавиться от необходимости его содержать. Суды, как правило, соглашаются с этим, что создает дополнительную нагрузку на бюджет. Новые правила Минфина систематизируют и усложнят «отказ» управляющих от государственных активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, регламентирующий процесс передачи федерального имущества от государственных учреждений и унитарных предприятий в казну. Регламент предназначен для случаев, когда правообладатели отказываются от права оперативного управления или хозяйственного ведения закрепленным за ними федеральным имуществом. Росимущество обязано принять его в казну по Гражданскому кодексу, однако отсутствие четких процедур приводит к разногласиям и судебным спорам, когда Росимущество отказывается принимать никому не нужные или находящиеся в неудовлетворительном состоянии объекты. Де-факто речь зачастую идет об имуществе, находящемся в госсобственности формально,— например, полуразрушенных технических или сельскохозяйственных строениях еще советских времен, использовать которые невозможно, восстанавливать не имеет экономического смысла, а оформление списания затратно и может вызвать претензии правоохранительных органов.

Проект Минфина утверждает положения, позволяющие Росимуществу как принимать активы, так и отказывать в этом, если имущество не может быть впоследствии передано другим государственным пользователям или при выявлении недостатков в документации.

Для этого обращения должны будут поступать в электронной форме через межведомственный портал вместе с документами, включая заключения о состоянии объекта и предложения по его дальнейшему закреплению или возможному отчуждению. Росимущество будет обязано проверить состояние активов и принять меры для их принятия в казну, передать другому правообладателю или признать негодным. Все обращения ведомство должно обработать в срок до 30 дней с момента их поступления, что делает процесс более оперативным. Получит агентство (и его территориальные органы) и право вернуть заявление, если правообладатель подал неполный комплект документов, не выполнил предписания по устранению нарушений, а также если на имущество наложен арест или нет предложения о закреплении имущества за другим правообладателем.

Если же объект признан не подлежащим дальнейшему использованию, Росимущество обязано его списать либо передать заинтересованным федеральным или муниципальным органам, и только если объект не может быть закреплен за другими организациями, предусмотрена его передача в казну. Объекты, ограниченные в обороте или технически сложные, должны передаваться с повышенным контролем и проверкой на возможность возникновения чрезвычайных ситуаций или угроз.

Адвокат КА Pen & Paper Денис Драгунов отмечает, что даже беглый анализ актуальной судебной практики показывает: судами действительно выработана позиция по удовлетворению подобных исков правообладателей.

«Причем судебная практика сформирована на уровне Верховного суда РФ, и суды нижестоящих инстанций придерживаются этой практики»,— говорит юрист. В качестве примера он приводит определение Верховного суда РФ от 10 июля 2018 года по делу №307-ЭС18-2637. ВС РФ указал, что «бездействие ТУ Росимущества по Вологодской области, выраженное в непринятии в казну имущества, не используемого истцом, со ссылкой на отсутствие других учреждений, за которыми имущество может быть закреплено на праве оперативного управления», противоречит его полномочиям.

По словам Дениса Драгунова, «казна несет колоссальные расходы на содержание таких объектов, их охрану и прочее». «Необходимость поддержания минимального порядка и охраны таких объектов вызвана еще и тем, что зачастую в таких заброшенных местах могут происходить чрезвычайные происшествия и совершаться преступления. И за все это отвечает собственник в лице уполномоченного органа. Такие объекты могут представлять какой-то интерес только в случае "ликвидного" земельного участка»,— говорит юрист.

Диана Галиева