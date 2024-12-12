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Коммерсантъ FM
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Чтобы без дела не стояло

Росимущество отчиталось о проверке всей казенной недвижимости

Глава Росимущества Вадим Яковенко отчитался вчера в Совете федерации об окончании проверки 300 тыс. казенных зданий. 12,5 тыс. самых подозрительных были осмотрены комиссиями агентства — половина из них находится в неудовлетворительном состоянии. Теперь почти четверть пойдет под снос, одна пятая часть — в ремонт за счет Минкульта, одна шестая — отремонтирована силами нынешних управляющих, а остальное будет приватизировано, передано регионам или «Почте России». «Большой инвентаризации» правительство добивалось от агентства несколько лет, чтобы вовлечь ненужные ему активы в экономику.

Глава Росимущества Вадим Яковенко

Глава Росимущества Вадим Яковенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава Росимущества Вадим Яковенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава Росимущества Вадим Яковенко отчитался вчера в Совете федерации об окончании «большой инвентаризации» госимущества, которой правительство добивалось от агентства в последние годы (о правилах ревизии см. “Ъ” от 14 марта). Причин для актуализации этих данных две: часть Белый дом рассчитывает продать или сдать в аренду, а от части избавиться любым возможным способом, чтобы не содержать то, что никому не нужно, но числится на балансе государства. Примечательно, однако, что завершена ревизия оказалась к моменту, когда разгонявшийся на протяжении нескольких лет инвестиционный бум в РФ может начать тормозить — правительство и ЦБ осенью 2024 года договорились о действиях по охлаждению перегретой экономики для борьбы с инфляцией.

«В ходе инвентаризации было проанализировано состояние более 300 тыс. объектов, в том числе комиссионно осмотрено 12 471 объект. В результате мы выявили 6116 объектов в неудовлетворительном состоянии»,— рассказал вчера господин Яковенко. Более 1,3 тыс. объектов агентство планирует утилизировать или списать, более 1,2 тыс.— восстановить, включив их в программу сохранения объектов культурного наследия народов РФ до 2045 года, чуть более 1 тыс. Росимущество готово сохранить за правообладателями с условием приведения их в надлежащее состояние, 832 — приватизировать, а более 730 — передать регионам. Еще 581 объект может быть продан арендодателям, у которых есть преимущественное право выкупа, при участии ДОМ.РФ, 215 будут переданы «Почте России» в качестве взноса в основной капитал.

В Ярославской области, где Росимущество проводило пилотный проект по инвентаризации, затем тиражированный на всю страну, из 102 неиспользуемых объектов (по итогам проверок — 2,5 тыс.) 70 уже приняты в региональную собственность, 32 реализуются Росимуществом, рассказал вчера глава региона Михаил Евраев. По его словам, в области затем провели инвентаризацию и регионального, и муниципального неиспользуемого имущества и более половины из 340 неиспользуемых объектов также «уже нашли инвестора, восстанавливаются, включаются в оборот». Инвентаризация, отметим, касалась только недвижимости: описывая ход «пилота» в конце октября, Вадим Яковенко упоминал перечень всех федеральных зданий, сведения о которых содержатся в реестре федерального имущества. Их число, «свыше 300 тыс.», совпадает с данными проверки по поручениям премьера Михаила Мишустина и главы Совфеда Валентины Матвиенко, о которой господин Яковенко докладывал вчера.

Одной из целей «пилота», затем примененной при ревизии во всех регионах, была цифровизация самого Росимущества: территориальные управления агентства получили планшеты с доступом к сервису «Проверки», который в 2023 году был разработан по заказу агентства при поддержке правительства. Это, отметим, часть более масштабного проекта по информатизации всего цикла работы ведомства с госактивами за счет запуска в агентстве Единой цифровой платформы (см. “Ъ” от 4 октября). В периметре этой работы — и борьба Росимущества с передачей в казну ненужного и негодного имущества, чтобы избавиться от необходимости его содержать (см. “Ъ” от 29 октября). Правительство же, в свою очередь, готовится к активизации передачи федеральных активов регионам для наращивания экономической активности (см. “Ъ” от 11 июля).

Олег Сапожков

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