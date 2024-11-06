Осмотр экспроприированного

По мере накопления в собственности и под управлением государства активов, изъятых у владельцев в последние годы, обнаружилось, что Росимущество и управляющие, не знакомые с технологическими циклами новой собственности, могут столкнуться с рисками нанесения экологического ущерба. Правительство подготовило проект постановления, закрывающий этот пробел в нормативном поле, он содержит правила проведения «технологического и экологического аудита» таких объектов Ростехнадзором и Росприроднадзором. Службы должны описать нынешнее состояние дел на предприятиях, определить ущерб и виновных и помочь составить планы приведения объектов в порядок. Пока в перечне проверяемых лишь 66 бывших компаний Алексея Хотина, но число изъятых активов ширится, что делает логичным предположение и о расширении применения нового порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Минэнерго опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства, который создает механизм оценки технологических и экологических рисков работы активов, переданных в собственность или управление государства. Документ определяет ответственные за проведение такого аудита ведомства, а также содержание и порядок представления отчетности по его результатам. Пока под аудит попадет ограниченный перечень активов — 66 предприятий под управлением АО «Управление имуществом», созданного при Росимуществе. Это изъятые по иску Генпрокуратуры в пользу агентства активы экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина. В частности, в доход государства были обращены акции и доли всех участников ГК «Русь Ойл», включая АО «Нефтяная компания "Дулисьма"», АО «Каюм Нефть», АО «Негуснефть», АО «Иреляхнефть», ЗАО «Нэм Ойл», АО «Новая печорская энергетическая компания», АО СО-ГА-ЗО-ЙЛ, АО «Саратовнефтедобыча», ООО «Удачный» и пр. (см. “Ъ” от 12 марта).

На законодательном уровне процедуры «экологического и технологического аудита» не закреплены, однако попадание на госбаланс активов, состояние которых неизвестно, а управление незнакомо, создает для собственника и управляющего риски владения опасными объектами, вплоть до возникновения аварий и ответственности за нарушения обязательных требований.

Де-факто проект Минэнерго — это попытка разграничить ответственность между прежними и нынешними управляющими активов.

Отсутствие данных о состоянии объектов препятствует и передаче активов новым собственникам, к чему стремится Минфин (см. “Ъ” от 18 октября). Источник “Ъ” в Минфине подтвердил, что проектируемый механизм и должен обеспечить возможность управления или передачи специфических активов новым собственникам и определения ответственности за их технологическое состояние и воздействие на окружающую среду.

Документ предписывает Ростехнадзору и Росприроднадзору провести аудит до 30 ноября 2024 года. Также ведомства должны внести изменения в реестр лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов и сбор, транспортировку, обработку и утилизацию опасных отходов – по заявкам уже новых собственников и управляющих. По сути, аудит будет большой внеплановой проверкой соблюдения компаниями технологических и экологических требований — это уже подтвердила глава Росприроднадзора Светлана Радионова: по ее словам, проводиться она будет «по поручению президента России Владимира Путина». Глава службы оговорилась, что «аудит не относится к контрольным мероприятиям, однако ведомство проведет оценку соответствия деятельности пользователей недр природоохранному законодательству, разрешительным документам за весь период пользования участками недр» и даст рекомендации по устранению имеющихся нарушений: если выяснится, что предприятия нанесли экологический вред, то ведомство произведет расчеты ущерба. Итогами аудита станут «планы мероприятий по устранению замечаний и снижению негативного воздействия деятельности на лицензионных участках», добавила госпожа Радионова.

В деловых кругах, отметим, пристально следят за развитием ситуации, в частности, за тем, кому будут предъявлены претензии за возможные нарушения на предприятиях, уже несколько лет изъятых у владельцев и находящихся в управлении властей.

Прежние действия правительства также показывают, что после апробации нового механизма на узкой аудитории Белый дом тиражирует его. В случае изъятых в последние годы активов, счет которых идет на тысячи, юридически расширение «аудита» — вопрос лишь правки перечня компаний в приложении к постановлению. Впрочем, собеседники “Ъ”, знакомые с обсуждением документа в системе исполнительной власти, напоминают, что, например, недавний мораторий на проверки компаний не распространялся на контрольные мероприятия по поручению президента,— и технологическая и экологическая инвентаризация изъятых предприятий перед определением их дальнейшей судьбы опирается на то же основание.

Проект постановления обходит не только ограничения закона о контроле и надзоре: им же предлагается избавить изъятые активы от повышения платы за негативное воздействие на окружающую среду в связи с неполучением ими вовремя комплексных экологических разрешений (КЭР). Это даст им возможность работать без КЭР до 2026 года — тогда как закон об охране окружающей среды вводит с 2025 года повышающие коэффициенты 25 и 100 для загрязнителей первой категории, не получивших КЭР до 2025 года.

Де-факто происходящее — появление в нормативном поле отдельного регулирования для нового класса активов, возникшего не только в результате прокурорских изъятий последних лет, но и вследствие «ручного управления» экономикой после начала военной операции на Украине, чем и вызваны его нестыковки с прежней активностью государства по созданию прозрачной и предсказуемой деловой среды. Насколько эти практики окажутся тиражируемыми, пока предсказать сложно. “Ъ” будет следить за развитием событий.

Диана Галиева, Олег Сапожков