Железные канцлеры

В Германии в субботу, 11 января, состоялось сразу два партийных съезда в преддверии досрочных выборов в Бундестаг, назначенных на 23 февраля. В Берлине с предвыборной платформой и кандидатом в канцлеры — им станет действующий глава правительства Олаф Шольц — определилась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). А в саксонском городе Риза планы на будущее утверждала «Альтернатива для Германии» (АдГ), впервые в истории выдвинувшая своего кандидата в канцлеры. На обоих съездах конфликт на Украине стал одной из ключевых тем дискуссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий канцлер Германии Олаф Шольц на съезде СДПГ

Фото: Markus Schreiber / AP Действующий канцлер Германии Олаф Шольц на съезде СДПГ

Фото: Markus Schreiber / AP

Шольц не сдает позицию

В Берлине прошел съезд СДПГ, на котором кандидатом в канцлеры на предстоящих 23 февраля досрочных выборах в Бундестаг подавляющим большинством голосов был утвержден действующий глава правительства Олаф Шольц. Однопартийцы поддержали господина Шольца, несмотря на его проблемы с популярностью и дискуссии о возможности выдвижения кандидатом в канцлеры министра обороны Бориса Писториуса.

Выступая на съезде, действующий канцлер пообещал поднять минимальную оплату труда в стране до €15 в час, противодействовать ксенофобии в отношении мигрантов, а также укрепить социальную защиту семей с детьми. Не забыл Олаф Шольц и про внешнюю политику, упомянув в своей речи также и Украину, чей посол Алексей Макеев оказался среди гостей съезда.

Господин Шольц осудил действия России в отношении Украины, пообещал Киеву поддержку и одновременно с этим выступил за проведение «настоящих переговоров, которые положат конец смертям и разрушениям». По его словам, он уже контактирует по этому вопросу с другими странами, хотя и придерживается принципа «ничего об Украине без Украины». Политик заверил, что СДПГ — «единственная политическая сила, безоговорочно поддерживающая» Киев и следящая, чтобы Германия не оказалась «втянута в эту войну». «Я буду сохранять твердость и благоразумие»,— пообещал Олаф Шольц.

Одним из условий, позволяющим Германии оставаться не вовлеченной в конфликт, канцлер считает отказ от поставок Киеву дальнобойных немецких ракет. Примечательно, что в 60-страничной предвыборной программе партии, принятой на съезде, отказ от поставок ракет Taurus Украине был записан отдельно. В документе подчеркивается, что Германия продолжит поддерживать Киев, но «крылатые ракеты из запасов бундесвера» ВСУ не получат, чтобы «Германия и НАТО не стали стороной конфликта».

Порассуждал Олаф Шольц и о «центральном принципе международного права» — неприкосновенности границ,— который «применим ко всем странам, будь то на востоке или на западе, будь то маленькая страна или очень большая и очень мощная страна». По его мнению, «ни одна маленькая страна не должна бояться своих больших соседей».

И хотя он не уточнил, о каких «очень больших и очень мощных странах» идет речь, международные СМИ заключили, что эти слова Олаф Шольц адресовал Дональду Трампу, который 20 января вступит в должность президента и уже вовсю продвигает идею отобрать у Дании Гренландию, взять под контроль Панамский канал и сделать из Канады 51-й штат США.

Альтернативный съезд

Тем временем в Саксонии в городе Риза открылся двухдневный съезд партии «Альтернатива для Германии», которая находится на крайне правом фланге политического спектра и, несмотря на растущую популярность, сохраняет статус изгоя немецкой политики. Неприятие значительной частью общества даже обернулось для АдГ проблемами с организацией съезда. Мероприятие должно было стартовать в десять утра по местному времени, а в итоге началось только после двенадцати дня из-за перекрытия протестующими дорог, по которым участники съезда пытались добраться до Ризы. В самом городе здание, где проходил съезд, полиции пришлось взять под усиленную охрану, а число протестующих в Ризе, по разным оценкам, составило от 6 тыс. до 12 тыс. человек. Не обошлось и без эпизодических стычек между демонстрантами и правоохранителями.

В итоге сопредседатель АдГ Тино Крупалла на открытии съезда поблагодарил полицию за работу и обвинил активистов в неуважении к демократии.

Между тем сам съезд «Альтернативы» вышел в каком-то смысле историческим, поскольку партия впервые перед выборами в Бундестаг выдвинула своего кандидата в канцлеры, которым стала сопредседатель АдГ Алиса Вайдель.

В своей речи госпожа Вайдель, будто вдохновившись примером избранного президента США Дональда Трампа, пообещала сделать Германию снова «сильной, богатой и безопасной», а также полностью закрыть границы ФРГ от мигрантов. Такое сходство, впрочем, было объяснимо. Накануне съезда Алиса Вайдель дала интервью одному из ближайших соратников господина Трампа, миллиардеру Илону Маску, который то и дело повторяет, что «только АдГ может спасти Германию». Во время этой беседы госпожа Вайдель заявила о попытках «очернить» в Германии Дональда Трампа и не стала скрывать свои политические симпатии к республиканцу.

Одним из заметных итогов съезда стал отказ делегатов включать в предвыборную программу пункт с осуждением России за боевые действия на украинской территории.

С предложением о включении этого пункта в документ выступил один из основателей АдГ Альбрехт Глазер, однако против идеи выступили 69% из примерно 600 делегатов. Зато в программу партии были внесены пункты о необходимости восстановления работы газопровода «Северный поток», отмене санкций против РФ и возобновлении торговых связей с Россией.

Алиса Вайдель, выступая на съезде, лично пообещала «снова ввести "Северный поток" в эксплуатацию», а также объявила о планах возобновить работу АЭС в Германии, продлить срок эксплуатации угольных и избавиться от построенных в стране ветряных электростанций.

Так или иначе, реальные шансы на победу 23 февраля и у СДПГ, и у АдГ невелики. Согласно опросам, первое место по популярности среди избирателей сейчас занимает Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Фридрихом Мерцем (в среднем около 30% поддержки), а на втором месте располагается АдГ (20–22%). СДПГ Олафа Шольца находится на третьей-четвертой строчке (14–16%), то обгоняя, то пропуская вперед бывших союзников по распавшейся коалиции — «Зеленых». При этом АдГ, даже финишировав на второй строчке, не имеет шансов войти в будущее правительство. По прогнозам экспертов, вероятнее всего, Германию будет ждать возвращение правительства «большой коалиции» времен канцлера Ангелы Меркель, состоявшего из ХДС и СДПГ.

Алексей Забродин