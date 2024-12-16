Олаф Шольц расчистил путь к выборам

Правительство немецкого канцлера Олафа Шольца получило в понедельник вотум недоверия, что открыло путь к внеочередным парламентским выборам 23 февраля. Неожиданностью такое развитие событий не стало: процесс развала нынешнего правительства начался еще в ноябре и шел по тщательно выверенной траектории. Главный вопрос теперь — какой состав правительства Германия получит в новом году и насколько комфортным окажется сосуществование консерваторов, лидирующих в опросах, с потенциальными младшими партнерами по коалиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эпоха правления в Германии Олафа Шольца завершилась не полностью: до выборов и формирования правящей коалиции он продолжит руководить страной, пусть и с приставкой и. о.

Фото: Markus Schreiber, AP Эпоха правления в Германии Олафа Шольца завершилась не полностью: до выборов и формирования правящей коалиции он продолжит руководить страной, пусть и с приставкой и. о.

Фото: Markus Schreiber, AP

По сравнению с Францией, где недавнее падение правительства Мишеля Барнье, а до того еще двух кабинетов в течение последнего года неизменно превращалось в драму с непредсказуемым финалом, в Германии путь к отставке правительства был организован с немецкой тщательностью. Процесс начался после выхода из правящей коалиции в начале ноября одного из партнеров, и уже тогда было известно, что кабинету Олафа Шольца вынесут вотум недоверия. Ведущие партии страны и президент Франк-Вальтер Штайнмайер даже успели загодя согласовать дату внеочередных выборов, формальной прелюдией к которым и стало нынешнее голосование.

Легкую интригу событиям понедельника придавало лишь то, что часть законодателей от крайне правой «Альтернативы для Германии» (АдГ) открыто заявляли о намерении проголосовать за сохранение правительства. Но вовсе не из любви к Олафу Шольцу, а из тактических соображений — чтобы осложнить жизнь вероятному следующему канцлеру Фридриху Мерцу из правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС), который, по мнению АдГ, может ввергнуть Германию в войну своей еще более решительной, нежели социал-демократы, поддержкой Украины. Впрочем, даже если бы Олафа Шольца вдруг решили поддержать все 76 членов от АдГ, этого бы все равно не хватило, чтобы предотвратить отставку его правительства.

В итоге почти 400 членов Бундестага проголосовали за вынесение правительству вотума недоверия, 207 — за то, чтобы его кабинет продолжил управлять страной, еще 116 депутатов воздержались. Таким образом, падение нынешнего кабмина стало свершившимся фактом.

Голосованию предшествовала 25-минутная речь канцлера, которая, по сути, стала предвыборной. Назвав внеочередные выборы возможностью для избирателей определить новый курс Германии, канцлер Шольц предложил сделать выбор между будущим, предполагающим рост инвестиций (то есть проголосовать за социал-демократов), и будущим, предполагающим сокращение расходов, которое, по его словам, обещают консерваторы. «Недальновидность может сэкономить деньги в краткосрочной перспективе, но ипотека на наше будущее недоступна»,— отметил канцлер, который в прошлом четыре года подряд был министром финансов в предыдущей коалиции с консерваторами. И обвинил другие политические силы в желании заблокировать необходимые Германии инвестиции.

Невзирая на отсыл к будущему, во многом нынешние события подводят черту под недолгой эпохой правления Олафа Шольца в Германии, хотя на период до выборов и до того, как в Германии сформируют новую правящую коалицию, глава социал-демократов продолжит руководить страной, пусть и с приставкой «и. о.». При этом Олаф Шольц, являющийся кандидатом партии в следующие канцлеры, уже наметил список мер, которые он намерен провести в этот период. Так, политик уже анонсировал идею снизить налоги на €11 млрд и увеличить детские пособия, что призвано в том числе повысить шансы партии на выборах в феврале. Кроме того, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) внесла в проект своей предвыборной программы пункт, который может импонировать широким слоям избирателей,— об отказе от поставок Киеву крылатых ракет Taurus. При этом в партии отметили, что в целом поддерживают обучение украинских солдат и поставки Украине некоторых видов вооружений и техники, но «с благоразумием и чувством меры».

Свою программу на этой неделе официально презентуют и те, кому, согласно всем опросам, предстоит возглавить будущее правительство Германии,— ХДС и их баварский союзник Христианско-социальный союз (ХСС). Как следует из уже обнародованных фрагментов 79-страничной программы консерваторов, их предвыборная кампания будет построена на платформе снижения налогов и ужесточения контроля над нелегальной иммиграцией. Например, ХДС/ХСС пообещали, что, придя к власти, отменят закон, принятый правительством Шольца, который дает иностранцам право на натурализацию после проживания в стране в течение пяти лет, а также допускает двойное гражданство. «Немецкий паспорт стоит в конце процесса интеграции, а не в начале»,— говорится в манифесте.

Впрочем, насколько консерваторам, пользующимся популярностью у 32% немцев, получится реализовать задуманное, пока большой вопрос. Господину Мерцу и его однопартийцам никак не обойтись без создания коалиции, причем не с одним партнером, а, скорее всего, сразу с двумя.

Вторую строчку в рейтингах занимает крайне правая АдГ с 18%, сотрудничество с которой в Германии по-прежнему исключают для себя все партии мейнстрима.

А, значит, самым вероятным партнером станут все те же социал-демократы, котирующиеся ныне на уровне 16%. Но одними ими консерваторам не обойтись. И это открывает возвращение во власть заодно и партии «Зеленые», которая в последнее время стала все чаще подчеркивать сходство своих внешнеполитических позиций с ХДС, особенно по части более решительной помощи Украине.

Правда, во внутренней политике у ХДС и предполагаемых партнеров имеются существенные разногласия. В частности, в отличие от «Зеленых» и СДПГ, ХДС/ХСС выступают за то, чтобы ядерная энергетика оставалась «опцией» для Германии, и предлагают отказаться от планов запрета на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Но главное: если Фридрих Мерц не исключает коалиции с «Зелеными», то лидер баварского ХСС Маркус Зёдер заявил на этой неделе, что наложит вето на такой альянс.

Все эти обстоятельства делают процесс формирования правящей коалиции после февральских выборов крайне затруднительным, обрекая будущих победителей, как в свое время социал-демократов, на поиск шатких и недолговечных компромиссов с не самыми удобными партнерами.

Наталия Портякова