В Ялте впервые обнаружили загрязнения мазутом

Выбросы мазута сегодня, 11 января, выявили в шести муниципалитетах Крыма, сообщило управление МЧС по республике. Загрязнения обнаружены на береговой линии, общая протяженность которой превышает 16 км. Впервые нефтепродукты нашли у Ялты.

«Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяженностью 16,28 км»,— говорится в сообщении управления МЧС по Крыму. Помимо Ялты мазут также нашли на побережье Керчи, Евпатории, а также в Сакском, Черноморском и Ленинском районах и на острове Тузла.

Управление МЧС утверждает, что количество мониторинговых групп увеличено в два раза, до 178. Уборкой мазута занимаются 734 человека, к работам привлечено 134 единицы техники.

Разлив мазута произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 10 января произошел новый разлив нефтепродуктов с кормовой базы «Волгонефти-239» — она села на мель вблизи порта Тамань. Его площадь, по данным Минтранса, составляет 2,8 тыс. кв. м. В Анапе действует режим ЧС федерального масштаба, в Севастополе — режим ЧС регионального масштаба.

Подробности — в материале «Ъ» «Мазут виден из Москвы».