В кормовой части танкера «Волгонефть-239» обнаружена протечка нефти

Специалисты Морспасслужбы выявили протечку нефти из кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель близ порта Тамань, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Масштаб повреждений и объем вытекшего в море мазута пока не установлены. Вокруг кормовой части танкера установлено боновое заграждение.

Два дня назад, 8 января, руководитель Морспассслужбы Виктор Чернов сообщал, что выходов мазута из кормовой части не отмечено, идет подготовка к снятию кормы танкера «Волгонефть-239» с мели. Данная операция является первоочередной, так как зимние штормы могут разбить обломок судна, что приведет к еще более масштабному загрязнению акватории и берега Черного моря.

Морские спасатели планируют, что члены экипажа совместно с представителями правоохранительных органов после установления хорошей погоды попадут на судно и проведут осмотр. Если системы танкера работают корректно, экипаж запустит подогрев груза, разогретый мазут будет перекачан на другое судно, а затем кормовая часть танкера «Волгонефть-239» будет отбуксирована в порт.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» с грузом мазута затонули 15 декабря 2024 года во время сильного шторма в Керченском проливе. Объем нефтепродуктов на обоих судах оценивается в 9 тыс. т, при крушении в Черное море вытекло около 2,4 тыс. т мазута.

Анна Перова, Краснодар