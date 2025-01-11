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Коммерсантъ FM
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Байден допустил рост цен на бензин в США из-за санкций против России

Новые антироссийские санкции могут привести к росту цен на топливо в США, заявил американский президент Джо Байден. Об ограничениях против энергетического сектора РФ было объявлено накануне.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Президент США Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

«Вероятно, что цены на топливо могут вырасти на 3–4 цента за галлон»,— сказал господин Байден во время пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По данным Управления энергетической информации США, бензин Regular (аналог российского АИ-92) сейчас в среднем стоит $3,006 за галлон. Его стоимость может варьироваться в зависимости от штата — дороже всего он обходится жителям Калифорнии ($4,1 за галлон).

Вчера, 10 января, администрация США ввела самый жесткий за последние годы пакет санкций в отношении российского ТЭКа. В черный список включили «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Как сообщали источники The Washington Post, Джо Байден опасался, что эти меры спровоцируют скачок цен на топливо в США. В 2022 году на фоне антироссийских санкций в Штатах был зафиксирован исторический рекорд по стоимости топлива.

Подробности об ограничениях — в публикации «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».

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