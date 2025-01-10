Санкции ввели напоследок

США ввели новые санкции против российской нефтяной отрасли. СМИ называют их «одними из самых жестких». Под ограничения попали «Газпром нефть» и ее дочерние компании, а также «Сургутнефтегаз», говорится на сайте американского Минфина. Также в SDN-лист включили топ-менеджеров некоторых нефтяных компаний. Среди них — главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти», «Башнефти» и «Зарубежнефти». В черном списке оказались и две российские страховые компании — «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах». Также санкции коснулись около 200 танкеров. Некоторые из них связанны с «Совкомфлотом», «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Помимо этого, в Минфине США заявили, что меняют свою политику ограничений. Теперь под них может попасть любое лицо только за факт работы с российской энергетической отраслью. Как это повлияет на российский топливно-энергетический комплекс? Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян считает, что это создаст серьезные проблемы для всей отрасли: «Ранее работа в энергетическом секторе деятельности не была основанием для введения американских санкций. А теперь любое лицо, которое действует в нем, автоматически имеет риск того, что будут введены вторичные ограничения США. То есть когда какая-нибудь партнерская организация в дружественной юрисдикции закупает нефть или, например, участвует в каком-нибудь энергетическом проекте, это само по себе является основанием для санкций.

Сейчас уже есть около полутора десятков секторов российской экономики внесены в этот список, в частности, финансовый, инженерный, строительный, архитектурный… Теперь добавился еще энергетический.

Конечно же, это увеличит опасения со стороны партнеров из дружественных юрисдикций. Приведу такой пример. Немногим более года назад президентом США были внесены поправки в указ №14024, основной инструмент для введения американских санкций. Предписывалось, что они могут применяться против зарубежных финансовых учреждений. На текущий момент этот пункт ни разу не использовался, но сам по себе факт введения таких санкций, конечно же, осложнил проведение платежей с иностранными контрагентами через зарубежную финансовую инфраструктуру. Здесь, возможно, будет нечто аналогичное: появление такого основания само по себе создает дополнительные риски для контрагентов и вынуждает их проявлять большую осторожность».

Как заявили в Белом доме, новые санкции будут стоить России «миллиарды долларов ежемесячно» и, как следствие, ударят по курсу рубля и даже приведут к дальнейшему повышению ключевой ставки Центробанка. При этом там заверили, что ограничения «не несут угрозы глобальному рынку нефти» и риска дефицита предложения нет. Хотя там признали, что новые меры уже привели к небольшому росту цен, но это не станет долгосрочной проблемой. 10 января нефть марки Brent дорожала до $80 за баррель впервые с начала октября 2024-го. Но после объявления новых санкций цена снизилась до $79. Незадолго до этого собеседники агентства Reuters в Индии заявляли, что местные компании готовятся к серьезным перебоям с поставками сырья из России. И, как считает эксперт Финансового университета Игорь Юшков, риск заметного роста мировых цен на нефть крайне велик:

«Предполагается, что если против отдельных российских компаний вводятся ограничения, то индийские покупатели побоятся приобретать у них новые партии нефти. Если есть какие-то долгосрочные и среднесрочные контракты, то по ним объявят форс-мажоры, и потребуется время для того, чтобы подписать новые соглашения с другими структурами в РФ, которые не подпали под санкции. Можно сделать все довольно быстро и предотвратить таким образом какое-то сокращение поставок в республику. Если там будут долго решаться на то, чтобы возобновить покупку российской нефти, то в итоге это может привести к дефициту сырья на мировом рынке. Абсолютно вся нефть, будь она добыта в Ираке, Саудовской Аравии, ОАЭ, подорожает. И в итоге Индия получит больший экономический ущерб, чем риски подпасть под вторичные санкции.

Пострадают сами США, ведь они — страна-импортер, как и все государства ЕС. И повторится история 2022 года, когда в мае-июне цены ушли в район $120 за баррель, и, в частности, в Штатах был исторический рекорд по стоимости топлива.

Россия тогда только переходила на индийский рынок, и потребовалось несколько недель, чтобы подписать первые масштабные контракты на поставку нефти в республику. Не исключено, что логика этой санкционной волны в том, чтобы навредить не Москве, а конкретно Дональду Трампу. Республиканец, заняв пост президента, встанет перед дилеммой: он может отменить эти ограничения, но тогда его обвинят в том, что он агент Кремля, либо он их сохранит, а значит, останется и проблема, в том числе для США, которые являются нетто-импортером нефти».

Как отметили в Белом доме, решение о судьбе санкций против России будет зависеть от решений Дональда Трампа. При этом, там уточнили, что для отмены ограничений избранному президенту потребуется согласие Конгресса. Хотя собеседники “Ъ FM” отмечают, что это не касается мер, утвержденных 10 января. В то же время в Белом доме уточнили, что администрация Джо Байдена информировала команду Трампа о новых ограничениях.

Российский фондовый рынок почти не заметил расширения санкционных списков. Индекс Мосбиржи по итогам торгов показал рост чуть более чем в 1,5%. Бумаги «Газпром нефти» после объявления ограничений выросли на 4%, но затем вновь котировки снизились, акции «Сургутнефтегаза» закрылись в минусе на 2%. Впрочем, частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков считает, что новые меры оказались не такими жесткими, как ожидалось: «В этот раз упоминается такая цифра, как потолок цен на нефть, то есть если эти компании будут его соблюдать, то и речи о санкциях не может быть. Плюс ко всему прочему, есть различные схемы оплаты за российскую нефть, частично можно говорить о платежах за саму нефть, частично — о повышенных тарифах на транспортировку. Соответственно, обойти тот самый потолок цен не кажется слишком сложной задачей.

В остальном, наш теневой флот работает без оглядки на западную финансовую систему. Единственное санкционное действие прямого воздействия — это вероятный арест российских судов, но это, по сути, уже прямое нападение на российскую территорию, так как танкеры под юрисдикцией РФ относятся, естественно, к территории Российской Федерации.

То есть со стороны финансов и запретов у США практически не осталось каких-либо рычагов, кроме, например, влияния на самих покупателей. Но и они также могут использовать схемы с третьими и четвертыми лицами для того, чтобы обходить эти ограничения».

Помимо нефтяных компаний, под санкциями оказались и СПГ-заводы «Газпрома» и НОВАТЭКа. Также ограничения коснулись китайских структур, связанных с «Арктик СПГ-2». В свою очередь, в «Газпром нефти» заверили, что новые санкции уже учтены в операционных процессах компании. Там заверили, что структура сохраняет устойчивость бизнеса, но назвали включение своих активов в черный список «необоснованным и нелегитимным». В «Ингосстрахе» заявили, что работают штатно, несмотря на санкции.

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Владислав Викторов