США выделят новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США предоставят Украине очередной пакет военной помощи, его объем составит $500 млн. Министр объявил об этом на встрече группы стран по координации поставок вооружений Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Ллойд Остин

Фото: Heiko Becker / Reuters Владимир Зеленский (слева) и Ллойд Остин

Фото: Heiko Becker / Reuters

В новый пакет помощи войдут в том числе дополнительные ракеты для украинской ПВО, боеприпасы класса «воздух-земля» и оборудование для поддержки полученных ВСУ истребителей F-16, уточнил господин Остин. Количество поставляемых боеприпасов он не назвал, передает AFP.

О том, что администрация президента США Джо Байдена выделит Украине пакет военной помощи на $500 млн, накануне сообщили источники AP. По их словам, американские власти хотят таким образом создать более выгодные позиции для Киева перед возможными переговорами об урегулировании конфликта.

При этом Пентагон признавал, что не успеет отправить все $4 млрд, оставшиеся в одобренном Конгрессом финансировании для Украины. Однако военное ведомство не ожидает сокращения помощи ВСУ после прихода к власти вновь избранного президента Дональда Трампа.

О возможных вариантах урегулирования военного конфликта — в публикации «Ъ» «Встречная Украина».