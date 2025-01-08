Пентагон раскрыл подробности программы поддержки Украины до 2027 года

Контактная группа по Украине на 25-й встрече на немецкой авиабазе Рамштайн 9 января утвердит потребности вооруженных сил Украины (ВСУ) до 2027 года. Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона. Союзники Киева разделят военные потребности Украины на несколько видов и назначат среди стран НАТО ответственных за поставки по каждому из восьми направлений. Об этом заявил высокопоставленный представитель американского Минобороны.

По его словам, смена администрации Белого дома не отразится на планах обеспечить ВСУ вооружением. «С высокой вероятностью уверен в европейских обязательствах, возможностях, опыте и выдающейся вере в миссию»,— сказал он (цитата по ТАСС). Представитель Пентагона добавил, что координацию внутри каждой из подгрупп будут осуществлять по меньшей мере две страны—участницы НАТО.

«Лидерам этих коалиций надо будет одобрить дорожные карты, в которых будут обозначены потребности и цели Украины до 2027 года по таким направлениям, как ВВС, бронетехника, артиллерия, разминирование, беспилотники, интегрированная противоракетная и противовоздушная оборона, информационные технологии и морская безопасность»,— пояснил представитель американского военного ведомства.

Вчера стало известно о планах уходящей администрации президента США Джо Байдена объявить о последнем пакете помощи Украине. Этот объем за период его президентства превысил $62 млрд, подсчитали ранее в Пентагоне.

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