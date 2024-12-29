Инвесторы присматривают рискованные активы

Инвестиционные консультанты фиксируют сезонный рост спроса — россияне интересуются, не пора ли перейти к более рискованным инструментам. В этом году вклады были главным инструментом сбережений, на пике банки привлекали от граждан до 1 трлн руб. в месяц. На этом фоне рынок акций терял позиции: со времен майских максимумов индекс Мосбиржи упал больше чем на 30%. Однако в декабре Центробанк неожиданно оставил ключевую ставку без изменений. К тому же сотрудники получили годовые бонусы: как сообщал “Ъ FM”, бизнес выплатил их заранее, чтобы не перечислять НДФЛ по повышенным ставкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Все это привело к росту спроса на услуги финансовых консультантов, рассказал инвестиционный советник из реестра ЦБ Андрей Лисин: «Если октябрь и ноябрь были, наверное, самыми тихими с точки зрения обращений и вообще инвестиционной активности, то в декабре, под конец года, она увеличилась. Мы с коллегами и я лично закрыли довольно много сделок. Скорее, обращаются люди, у которых уже есть опыт в инвестиционной среде, то есть они понимают, что текущие ставки по депозитам хоть и высоки исторически, но еле-еле обгоняют реальную инфляцию, и чтобы действительно свои деньги сохранить, нужно искать какие-то активы с более высокой доходностью.

Другая мысль заключается в том, что 2025-й (пока, по крайней мере) видится светом в конце тоннеля.

На последнем заседании ставку не стали повышать, это было сюрпризом. И есть надежда на смягчение геополитической ситуации уже в будущем году, а может быть, и на разрешение конфликтов. И это, конечно, тоже положительно повлияет на российские экономику и фондовый рынок, на привлекательность отечественных активов. Поэтому те оценки и мультипликаторы, по которым сейчас торгуются наши крупнейшие эмитенты, конечно, привлекательны. У инвесторов, которые спокойно смотрят на рынок, есть понимание, что по таким мультипликаторам имеет смысл добавлять в свой портфель крепкие, прибыльные, устойчивые компании».

После декабрьского заседания Центрального банка индекс Мосбиржи вырос уже на 15%, на рынке это назвали «ралли Деда Мороза». Сейчас показатель находится выше 2700 пунктов и за субботу, 28 декабря, прибавил около 1%. В этом году остался только один торговый день, 30 декабря, в понедельник. Затем биржа откроется 3 января. Участники рынка действительно настроены оптимистично, отметил старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин: «Геополитические факторы, факторы, связанные с повышением налогов, темпами экономического роста, рисками рецессии или наоборот, на самом деле, довольно слабо влияют на рынок акций. Существенную и зачастую ключевую роль играет собственная ключевая ставка Банка России. Сейчас, когда вышла статистика о замедлении темпов кредитования, рынок стали откупать.

То есть рынок акций работает наперед, живет ожиданиями.

Что касается 2025 года, то я бы не говорил о том, что это будет какой-то стабильный рост. Но, на мой взгляд, может быть, в ближайший месяц произойдет перелом. Возможно, он будет устойчивым. Однако большинство участников рынка склонны не к тому, чтобы заработать деньги, купив дешевые активы, а к тому, чтобы попытаться угадать, что будут делать другие инвесторы. Я считаю, что это плохая аналитика, нужно ориентироваться на стоимость».

Впрочем, на последнем заседании Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ЦБ может вернуться к повышению ставки в феврале 2025-го, если замедление кредитования не окажется устойчивым. Этот тезис звучит и в резюме обсуждения, которое регулятор опубликовал по итогам декабрьского решения. Банки считают такой сценарий маловероятным и уже начали снижать ставки по вкладам. В ВТБ, например, доходность долгосрочных программ упала сразу на 2 п. п. Инвестиционный консультант Исаак Беккер не считает, что это проблема:

«В инвестициях в облигации существует понятие лестницы. Имеется в виду, что если человек вкладывает на длительный срок, то здорово, если он будет инвестировать, допустим, в годовые облигации и иметь какую-то часть трех- и пятилетних бумаг. Таким образом у него постоянно будет какая-то "лестница" из разновременных долговых обязательств. Я думал, что что-то подобное можно применить и здесь: какую-то часть, допустим, вложить в месячные, какие-то в трехмесячные, какие-то в шестимесячные вклады.

Честно говоря, в нынешних условиях годовые и больше депозиты никому не советовал бы, поскольку неизвестно, как поведет себя инфляция, как поведет себя Центробанк.

Что касается рынка акций, то приведу конкретный пример. Если мы говорим о людях в зрелом возрасте, а зарабатывают деньги уже именно они, то я бы не советовал, это слишком рискованно. А если в семье родился ребенок, и у нас есть более десяти лет до его поступления в университет, то почему бы нет? Никуда не денется ни Сбербанк, ни "Газпром". Откладывать, откладывать, откладывать, что называется, миллион для сына, миллион для дочери. Очень не хочется вкладывать в активы, которые находятся на дне. Но если у вас есть "длинные" деньги, через годы это себя оправдает».

Инвестиционные консультанты также фиксируют интерес к валютным и квазивалютным инструментам. В 2024 году доллар подорожал больше чем на 10%. В следующем тенденция продолжится, уверены собеседники “Ъ FM”. По их оценкам, стоимость американской валюты может доходить до 130 руб.

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Иван Якунин