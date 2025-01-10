Израильская армия прописывается в Ливане

Группировка «Хезболла» может возобновить боевые действия на юге Ливана. Так считают власти Израиля, готовясь сохранить там свои войска после дедлайна, установленного мирной сделкой. Как полагают в еврейском государстве, шиитская группировка не выполняет соглашение о прекращении огня и сохраняет свой военный потенциал в приграничной зоне. Сейчас «Хезболла» фактически загнана в угол. В Ливане после двухлетнего перерыва появился новый президент — генерал Жозеф Аун, уже намекнувший, что намерен лишить группировку ее особого, автономного статуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильские военнослужащие в секторе Газа

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Израильские военнослужащие в секторе Газа

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Израиль обеспокоен тем, что южные районы Ливана могут в очередной раз вспыхнуть после 27 января, когда официально завершится 60-дневная фаза прекращения огня. Об этом изданию The Jerusalem Post рассказали несколько осведомленных источников. Власти еврейского государства не исключают, что триггером эскалации насилия может стать их стремление сохранить воинский контингент на территории соседней страны. Это решение пока не одобрено политическим руководством Израиля, но в последнее время оно активно прорабатывается на межведомственном уровне.

Правительство Биньямина Нетаньяху полагает, что «Хезболла» не выполняет обязательства, взятые в рамках сделки, вступившей в силу 27 ноября 2024 года, поэтому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) имеет право остаться.

По подсчетам ЦАХАЛ, за первые 30 дней «режима тишины» израильские военные силы устранили 44 нарушителей из числа боевиков и провели более 25 атак. Встречные обвинения выдвигала в последние дни и «Хезболла», предупреждая устами своего генсека Наима Касема, что терпение в отношении Израиля может иссякнуть. «И когда мы решим действовать, вы это сразу увидите»,— пообещал он.

США, выступающие международным гарантом сделки, уже проинформировали Израиль, что вооруженные силы Ливана испытывают «на земле» трудности с вытеснением «Хезболлы» — игрока, де-факто конкурирующего с правительственной армией. По условиям соглашения, к концу января единственными вооруженными силами, присутствующими в пограничной зоне (40 км вглубь ливанской территории), должны быть только подконтрольные Бейруту регулярные войска и миротворцы ООН.

Но у ВС Ливана нет ресурсов и мотивации играть контролирующую роль. И именно поэтому, по данным ЦАХАЛ, «Хезболла» все еще сохраняет боевой потенциал в «стерильной» полосе.

«Первым условием реализации соглашения является полный отвод террористической организации "Хезболла" за пределы реки Литани (водная артерия, которая проходит по югу Ливана.— “Ъ”), демонтаж ливанской армией оружия и всей террористической инфраструктуры в этом районе, но этого пока не произошло»,— заявил недавно министр обороны Израиля Исраэль Кац.

После истощения военного потенциала в ходе сухопутной войны с Израилем «Хезболла» приняла на себя удар на политической арене. 9 января парламент Ливана после почти двухлетнего кризиса лидерства избрал президентом страны генерала Жозефа Ауна. Как утверждают источники портала Axios, администрация президента США Джо Байдена лоббировала его назначение совместно с Саудовской Аравией: в Вашингтоне считают военачальника фигурой прозападной ориентации, способной противостоять влиянию «Хезболлы» как ключевого проводника иранских интересов.

В первой речи после назначения господин Аун пообещал, что будет работать над восстановлением роли центрального правительства в том числе в военной сфере: только ВС будут иметь право на оружие.

Это стало завуалированным вызовом «Хезболле», которая является государством в государстве и действует без учета мнения Бейрута.

Избрание господина Ауна было с восторгом встречено в США. Как утверждают собеседники Axios, после разрешения политического кризиса в Ливане Белый дом намерен оказать давление на Израиль, чтобы тот завершил вывод войск из зоны конфликта к положенному сроку. Но многое будет зависеть от того, как в кризисных обстоятельствах поведет себя «Хезболла».

В разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов заметил, что «Хезболла» не уничтожена, но серьезно ранена. «Поэтому в ее интересах проявлять политическую гибкость, что она уже сделала, сняв своего кандидата в президенты Сулеймана Франжье в пользу Ауна»,— пояснил собеседник “Ъ”. Он считает, что пока милитаристская риторика «Хезболлы» выглядит дежурно — в реальности группировка фактически проявляет солидарность в том, чтобы страна выполнила свою часть сделки о прекращении огня. «Теперь дело лишь за Израилем»,— подчеркнул господин Мардасов.

По его словам, ВС Ливана ожидаемо не проводили никаких масштабных мероприятий против «Хезболлы», ограничиваясь обнаружением мелких схронов с оружием. «В связи с этим есть сомнения, что США, уже вложившие в ливанскую армию около $3 млрд, стимулируют ее к серьезным мерам по разоружению "Хезболлы". Не исключено, что сама группировка может пойти в итоге на некое подобие интеграции, осознавая, что даже в составе регулярных сил Ливана она сможет заниматься контрабандой и быть самостоятельной. Это создаст для Израиля более серьезные проблемы, чем обстрелы»,— резюмировал эксперт.

Нил Кербелов