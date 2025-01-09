Генерал Жозеф Аун избран новым президентом Ливана

Командующий армией Ливана генерал Жозеф Аун избран на пост президента республики, сообщает издание Al-Manar. Во втором туре Жозеф Аун набрал 99 голосов парламентариев из 128. В первом туре — 71 голос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джозеф Аун

Фото: Mohamed Azakir, Reuters Джозеф Аун

Фото: Mohamed Azakir, Reuters

В речи перед Палатой представителей господин Аун заявил о намерении усилить армию для обеспечения стабильности страны, восстановить южные регионы, пострадавшие от операций армии Израиля, реформировать судебную систему и начать борьбу с коррупцией и преступностью.

Внутриполитическая система Ливана и распределение власти в стране основаны на неписаном соглашении между представителями христианских, суннитских и шиитских общин и отражают сложную многоконфессиональную структуру республики. Президент Ливана традиционно избирается из представителей христианской общины.

Президентские выборы в Ливане переносились последние два года. Причиной кризиса стало обострение противостояния между этно-религиозными группами внутри страны, которые осложнялись внешним вмешательством.

Последним президентом Ливана до избрания Жозефа Ауна был Мишель Аун, покинувший пост в октябре 2022 года. До января 2025 года обязанности президента исполнял премьер-министр Ливана Наджиб Микати.