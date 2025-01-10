Фицо: «Газпром» поставит Словакии газ в обход Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что «Газпром» (MOEX: GAZP) сможет наладить поставки газа в страну после прекращения транзита через Украину. Политик сообщил об этом в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам, передает издание SITA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Virginia Mayo / AP Роберт Фицо

Фото: Virginia Mayo / AP

«Компания заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом". "Газпром" сказал, что поставит этот газ другим способом»,— заявил господин Фицо.

Войтех Ференц, гендиректор крупнейшего государственного поставщика энергоресурсов Словакии SPP, заявил о наличии у Словакии контрактов с другими поставщиками, такими как BP, ExxonMobil, Shell, ENI и RWE. «Эти контракты гибкие, и мы можем увеличить не только требуемый объем газа, но и срок действия этих контрактов»,— добавил господин Ференц.

Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало истечение срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом». Тем не менее, по сообщению господина Фицо, Владимир Путин гарантировал, что поставки газа в Словакию будут осуществляться стабильно.

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