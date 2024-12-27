Трубы напрасные

Россия и Украина начнут 2025 год с полного разрыва газовых отношений. Традиционно болезненный и проблемный диалог между «Газпромом» (MOEX: GAZP) и «Нафтогазом» в завершающемся году даже не начался, черту всем дискуссиям публично подвели Владимир Путин и Владимир Зеленский. Президент РФ заявил, что контракта на транзит российского газа в ЕС через украинскую территорию «не будет уже, все ясно». Украинский президент не допустил даже опции транзита российского газа с участием третьих стран, так как «это то же самое, что передавать деньги России». Последние десятки лет «Газпром» пытался сократить роль Киева в транзите российского газа, протягивая новые обходные газопроводы к европейским потребителям. На это было брошено огромное количество денег и сил. Но после начала военных действий на Украине отношения с европейскими партнерами, приносившими «Газпрому» большую часть выручки, оказались разрушены. Теперь «Газпрому» на какое-то время предстоит забыть о высоких прибылях, но потеря статуса страны-транзитера навредит и Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компрессорная станция «Волоколамская» (ПАО «Газпром»)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Компрессорная станция «Волоколамская» (ПАО «Газпром»)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Надежды на то, что контракт подпишут в традиционном духе российско-украинских газовых отношений — по итогам ожесточенных декабрьских переговоров и под бой курантов,— не остается. Москва и Киев явно дали понять, что транзита в 2025 году не будет. И «Газпром», по мнению Владимира Путина, «это переживет».

Хотя публично официальные лица утверждают, что потеря транзита не так трагична, а европейцы потеряют от этого гораздо больше, довольно очевидно, что РФ пока не готова полноценно заменить Европу. А «Газпром», потеряв свыше €6 млрд европейской выручки, от этого сильно пострадает. Новые газопроводы в Китай будут строиться как минимум десятилетие (контракты по ним не подписаны). Рынки Центральной Азии не способны дать той же маржи, что Европа.

Татьяна Дятел, руководитель группы ТЭК отдела бизнеса: «Газпром», обладая теперь избытком газа, может переключиться на внутренний рынок, но выручка компании здесь в 2,6 раза меньше, чем от экспорта. Монополия, очевидно, будет добиваться роста тарифов в РФ.

Европа, с которой РФ связана гигантской системой газопроводов, заявляет, что с поставками энергоносителей из России вскоре будет покончено. Даже без санкций в отношении трубопроводного газа места для «Газпрома» там оставалось все меньше. Контрактная база в ЕС подверглась серьезной эрозии — часть соглашений расторгнуты после решений суда, после прекращения транзита «Газпром» может объявить форс-мажоры и по оставшимся на том конце трубы соглашениям.

Из покупателей, которые продолжают бороться за транзит, остались только те, кому крайне сложно найти альтернативу российскому газу из-за удаленности от моря и терминалов СПГ.

Хотя РФ продолжит поставлять до 15 млрд кубометров в год через «Турецкий поток» и «Балканский поток» в Румынию, Грецию, Сербию и Венгрию, сравнить это с прежними объемами в 180–200 млрд кубометров годовых поставок сложно.

Очевидно, что «Газпром», скорее всего, никогда больше не будет иметь в Европе той роли, которую имел до 2022 года. Уже к концу 2024 года страны ЕС довольно спокойно относятся к потере 14 млрд кубометров транзитного газа: безусловно, рынок будет жестким, но цены не растут теми истеричными темпами, какие наблюдались на волне шока 2022 года. Континент намерен балансировать за счет запасов ПХГ и закупки СПГ.

Однако для «Газпрома» ситуация уже сильно изменилась, и об этом говорят последние финансовые результаты.

Потеря доходов от экспорта газа привела к тому, что «Газпром» впервые за 20 лет понес убытки.

Выручка от продажи нефти, газового конденсата и продуктов нефтегазопереработки уже превышает выручку газового бизнеса — базового для «Газпрома», при несопоставимых объемах продаж. Операционный денежный поток перестал покрывать капитальные расходы компании — в силу сокращения экспорта это может стать многолетней тенденцией, что постепенно будет увеличивать дыру в бюджете «Газпрома».

«Газпром», обладая теперь огромными избытками газа, может перенести свое внимание на внутренний рынок, где сейчас выручка компании в 2,6 раза меньше, чем от экспорта. Монополия десятилетиями субсидировала цены в РФ за счет экспорта и теперь будет добиваться экстенсивного роста тарифов на внутреннем рынке. Вероятно, в ближайшие годы мы будем наблюдать за войной с независимыми производителями, но едва ли «Газпрому» будет просто отвоевывать долю, учитывая возросшее влияние НОВАТЭКа и «Роснефти».

Татьяна Дятел