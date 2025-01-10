Фицо заявил, что получил от Путина гарантии по поставкам газа в Словакию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал подробности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 22 декабря 2024 года. По словам господина Фицо, российский президент гарантировал, что поставки газа в Словакию будут осуществляться стабильно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо и Владимир Путин в декабре 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ Роберт Фицо и Владимир Путин в декабре 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я говорил с Путиным о контракте между нами и "Газпромом", в котором говорится, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем что-то реализовать по "Южному потоку", но пока у нас есть хранилища, словацкое потребление газа обеспечено,— сказал Роберт Фицо на заседании парламента.— Президент Путин гарантировал, что они выполнят свои обязательства». Его слова приводит Reuters.

Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало истечение срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом». Соглашение действовало с 2019 года, транзит через Украину оставался единственным маршрутом поставок газа из России в европейские страны. Роберт Фицо заявлял, что Словакия готова принять против Украины жесткие меры из-за приостановки транзита российского газа.

Подробнее о прекращении поставок российского газа — в материале «Ъ» «Трубы напрасные».