РБК: замминистра промышленности Олег Бочаров перейдет в ОАК

Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли, может занять должность заместителя гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех»), пишет РБК со ссылкой на источник в ОАК. О том, что господин Бочаров может уйти в отставку, «Ъ» писал в ноябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Бочаров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Олег Бочаров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным РБК, в ОАК Олег Бочаров будет отвечать за производство гражданских самолетов. Сейчас он входит в составы комитета совета директоров ОАК по стратегии и бюджету организации. В Минпромторге, где господин Бочаров работает с 2017 года, он курирует авиационную промышленность. До этого — с 2014 по 2017 год — он возглавлял департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

В ноябре 2024 года ОАК сменила гендиректора: на смену Юрию Слюсарю, который стал врио губернатора Ростовской области, пришел Вадим Бадеха. Господин Бадеха до этого 14 лет возглавлял Уральский завод гражданской авиации.

Подробнее о кадровых перестановках — в материале «Ъ» «У авиазаводов разлетелось руководство».