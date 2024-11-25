У авиазаводов разлетелось руководство

Уход руководителей «Яковлева» и «Туполева», о котором объявила ОАК, не ускорит поставки гражданских самолетов без решения вопроса с дефицитом комплектующих и финансированием, считают источники “Ъ”. Они объясняют увольнение демонстрацией правительству работы над проблемами, выявленными аудитом. Перестановки собеседники “Ъ”, близкие к «Ростеху», связывают с проблемами при реализации программы гражданского авиапрома. Ее судьба будет зависеть от корректировки планов по поставкам самолетов в начале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывший гендиректор «Яковлева» Андрей Богинский Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Бывший директор АО «Туполев» Константин Тимофеев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Бывший гендиректор «Яковлева» Андрей Богинский Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Бывший директор АО «Туполев» Константин Тимофеев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

По данным “Ъ”, увольнение директора «Яковлева» (производит самолеты МС-21 и SJ-100) Андрея Богинского и управляющего директора «Туполева» (Ту-214) Константина Тимофеева стало символическим ответом «Ростеха» правительству по итогам аудита Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех»). Аудит зафиксировал в том числе проблемы проектного управления в ОАК (см. “Ъ” от 9 августа). Результаты, по словам источников “Ъ”, неоднократно обсуждались на совещаниях у премьера Михаила Мишустина. Связаться с топ-менеджерами не удалось. В ОАК и «Ростехе» на дополнительные вопросы не ответили.

Об уходе руководителей «Яковлева» и «Туполева» ОАК сообщил 25 ноября. Управлять «Яковлевым» будет гендиректор ОАК Вадим Бадеха, «Туполевым» — замглавы ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Как отметили в ОАК, передача управления позволит сконцентрировать ресурсы на сертификации и серийном производстве самолетов.

Один из источников “Ъ” сообщал, что решение о смене руководства принято в правительстве.

Но собеседник “Ъ”, близкий к «Ростеху», говорит, что это внутрикорпоративное решение, которое назрело на фоне серьезных проблем с реализацией комплексной программы развития авиатранспортной отрасли (КПГА). Программа предполагала поставку почти 1 тыс. самолетов до 2030 года и, как писал “Ъ”, должна быть скорректирована в части сроков и объемов в 2025 году. По словам собеседника, близкого к «Ростеху», Андрей Богинский «создавал эту программу и отвечает за ее срыв». Уход главы «Туполева» он объяснил тем, что завод не поставил авиакомпаниям ни одного нового Ту-214 с 2022 года.

Андрей Богинский пришел в «Яковлев» в конце 2021 года, до этого с января 2017 года возглавлял «Вертолеты России» (также входит в «Ростех»). В холдинг топ-менеджер пришел с поста замглавы Минпромторга, которым тогда руководил нынешний вице-премьер Денис Мантуров.

В начале ноября гендиректором ОАК назначили экс-главу Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадима Бадеху (см. “Ъ” от 5 ноября). Тогда собеседники “Ъ” отмечали, что Андрей Богинский, которого также рассматривали на пост главы ОАК, может перейти в аппарат Дениса Мантурова.

Собеседники “Ъ” в авиаотрасли отмечают, что КПГА разрабатывалась Минтрансом при участии Минпромторга. В ее основу во многом лег подготовленный Минпромторгом в 2021 году план создания линейки «конкурентоспособной продукции авиапромышленности». Проект Минпромторга предусматривал производство 735 гражданских самолетов до 2030 года за 1,8 трлн руб. (см. “Ъ” от 12 июля 2021 года).

Куратором программы считался замглавы Минпромторга Олег Бочаров, который, по данным источников “Ъ”, также может уйти в отставку.

Объем поставок гражданской авиатехники был определен исходя из оценки спроса Минтрансом (см. “Ъ” от 28 апреля 2022 года). В Минпромторге оперативно “Ъ” не ответили.

Как отмечает ряд собеседников “Ъ” в авиапроме, решения 2022 года принимались в сжатые сроки по итогам неоднократных совместных совещаний с представителями Минпромторга, «Ростеха» и предприятий. «Объемы поставок утверждались с расчетом, что и другие участники кооперации выполнят свои обязательства»,— отмечает один из них. Другой источник добавляет, что «подставить под сомнение и скорректировать прогноз» по выпуску самолетов Андрей Богинский не мог. «Промышленность по цепочке кооперации рапортовала о готовности обеспечить заводы всем необходимым, и сокращение планов и сроков было бы ничем не обосновано»,— поясняет он. Но, добавляет другой собеседник “Ъ”, в процессе оказалось, что ряд наименований комплектующих не производится в РФ или расходуется оборонными предприятиями. По его словам, проблема сохраняется, а «Ростех» сосредоточился на изменениях управления.

Нерешенные проблемы

В материалах аудиторов (есть у “Ъ”) указано, что система управления в предприятиях ОАК «критически не соответствует масштабу и сложности» КПГА. «Ростех», говорится в отчете, отвечал за принятие решений, ОАК — за согласование, «Яковлев» — за реализацию. «На практике это означает, что многие вопросы вплоть до закупок или замены ПКИ (покупных комплектующих изделий.— “Ъ”) подолгу зависали на стадии согласований и утверждений и парализовали процесс»,— говорит один из собеседников “Ъ” в авиапроме. Аудиторы предлагали делегировать часть полномочий «Ростеха» на уровни ниже: «в ОАК и/или частично “Яковлев”».

Среди других ключевых выводов аудиторов подчеркивалось, что «задачи КПГА недостаточно обеспечены возможностями производства». В ходе проверки аудиторы изучили положение более 150 поставщиков первого уровня: 27 компаний в периметре «Ростеха», почти столько же «ключевых частных поставщиков» и более 100 «прочих частных компаний».

Оказалось, что ограниченные мощности шести поставщиков первого уровня позволяют выпускать всего по шесть самолетов МС-21 в год. Если решить проблему с ними, то без дальнейших «корректирующих действий» «Яковлев» способен производить с 2026 года до 12 МС-21 в год, говорится в заключении.

В КПГА на 2026 год предусмотрен выпуск 22 МС-21, в 2027 году — 36, а с 2029 года — выход на серию с выпуском по 72 самолета в год.

270 самолетов МС-21 должно быть поставлено на рынок до 2030 года, согласно программе развития гражданской авиации, утвержденной в 2022 году

В этой связи аудиторы рекомендовали ОАК проработать программу развития мощностей поставщиков. Также предлагалось решить вопрос со своевременным авансированием, перевести контракты с поставщиками в твердофиксированные с обязательствами «по снижению стоимости ПКИ». Последнее ряд собеседников “Ъ” в авиапроме считает маловероятным ввиду высокой загрузки поставщиков гособоронзаказом.

Наконец, аудиторы отметили недостатки в схеме финансирования КПГА, указав, что она «преимущественно не функционирует». Субсидия на компенсацию затрат эксплуатантам не предусмотрена и не найдены альтернативные механизмы финансирования проектов вместо кредитования.

Двое собеседников “Ъ” в экспертном сообществе солидарны, что без решения выявленных системных проблем кадровые перестановки не возымеют эффекта. По их словам, Андрею Богинскому удалось решить некоторые проблемные места производства. В частности, при нем завершен процесс объединения ГСС («Гражданские самолеты Сухого», разработчик SSJ-100) и «Иркута», и сегодня это компания с едиными управленческими стандартами, определены конкретные зоны ответственности, появились четкие планы, от техперевооружения до послепродажного обслуживания. «Упорядочивание управленческих процессов», продолжает источник “Ъ”, должно показать результаты: первый полет МС-21 назначен на конец этого или начало 2025 года. «Этот успех в общественном сознании будет связан с новым руководством “Яковлева”, но сущностные изменения начались гораздо раньше»,— заключает он.

Вместе с тем, говорят собеседники “Ъ”, перед отраслью все еще стоит вопрос о корректировке КПГА, и во многом эффективность программы будет зависеть от того, как именно она будет пересмотрена. Часть источников “Ъ” убеждена в необходимости отказа от ряда проектов, чтобы сосредоточить ресурсы. Сегодня КПГА включает восемь программ (МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114, «Байкал» и др.). Другие собеседники “Ъ” отмечают, что на признание избыточности проектов авиапром вряд ли пойдет в обозримой перспективе. По их мнению, возможен сдвиг сроков в зависимости от загрузки поставщиков гособоронзаказом.

Айгуль Абдуллина, Татьяна Дятел