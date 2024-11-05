Авиапрому меняют рулевого

Авиапромышленная отрасль оказалась на пороге самых масштабных за последние годы кадровых перемен. Возглавлявшего с 2015 года Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) Юрия Слюсаря может сменить Вадим Бадеха, глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), так же как и ОАК, подконтрольной «Ростеху». Часть собеседников “Ъ” в отрасли надеются, что назначение положит конец взаимным неофициальным упрекам авиастроителей и производителей двигателей из-за срыва сроков поставок гражданских самолетов. Другие источники “Ъ” настроены более осторожно и не ждут радикальных изменений и прорывов в решении накопившихся проблем авиапрома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадима Бадеху (справа) называют креатурой первого вице-премьера Дениса Мантурова (слева)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Вадима Бадеху (справа) называют креатурой первого вице-премьера Дениса Мантурова (слева)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

О том, что новым гендиректором ОАК вместо Юрия Слюсаря может стать глава ОДК Вадим Бадеха, “Ъ” рассказали четыре источника в авиапроме. Они же утверждают, что руководителем ОДК, в свою очередь, должен стать глава «ОДК-Климов» Александр Грачев. В «Ростехе», в который входят ОАК и ОДК, а также в самих корпорациях от комментариев отказались. По словам собеседников “Ъ”, документы по кадровым решениям пока не подписаны, но есть большая вероятность, что о них будет объявлено уже в ближайшее время.

4 ноября господин Слюсарь указом президента РФ Владимира Путина был назначен врио губернатора Ростовской области. Прежний глава региона Василий Голубев в этот же день объявил об уходе в отставку.

Созданная в 2006 году ОАК объединяет более 30 авиастроительных предприятий, в том числе «Яковлев», «Туполев», «Ил», и конструкторских бюро. Выпускает гражданские и военные самолеты «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», с 2025 года ожидаются поставки новых SJ-100 и МС-21. Согласно Комплексной программе гражданской авиации (КПГА), ОАК должна поставить авиакомпаниям почти 1 тыс. гражданских самолетов до 2030 года. Но, как писал “Ъ”, объемы планируется сократить в том числе из-за загруженности по гособоронзаказу. По итогам 2023 года выручка ОАК выросла на 32%, до 476,5 млрд руб., чистый убыток увеличился на 47%, до 35 млрд руб.

Юрий Слюсарь возглавляет ОАК с 2015 года. Но еще весной 2024 года источники “Ъ” в авиаотрасли не исключали, что в ближайшее время господин Слюсарь может покинуть компанию. Среди возможных причин назывались как проблемы с реализацией сроков программы поставок новых отечественных самолетов, так и собственное желание топ-менеджера. Сейчас источники “Ъ” связывают уход Юрия Слюсаря с усталостью от накопившихся проблем в отрасли, в первую очередь связанных с дефицитом поставщиков и комплектующих.

На пост главы ОАК, по словам источников “Ъ”, рассматривались также замгендиректора ОАК Константин Тимофеев и глава «Яковлева» Андрей Богинский. На фоне сообщений о корректировке плана поставок новых самолетов обсуждалась и передача гражданского дивизиона ОАК или всей корпорации под управление Сбербанка по аналогии с передачей Объединенной судостроительной корпорации под управление ВТБ. Однако после аудита ОАК было принято решение отказаться от этой идеи (см. “Ъ” от 9 августа).

Назначение 45-летнего Вадима Бадехи ряд собеседников “Ъ” в отрасли расценивают как раз как ответ на неудавшуюся попытку привлечь в ОАК внешних управляющих.

Его называют креатурой первого вице-премьера Дениса Мантурова. По словам источников “Ъ”, еще до назначения в ОДК в июле 2023 года амбициозному руководителю прочили карьеру в Минпромторге или в руководстве предприятий «Ростеха».

До прихода в ОДК господин Бадеха с 2009 года руководил Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). Один из источников “Ъ” говорит, что в бытность главой УЗГА топ-менеджер был погружен в самолетостроение и «за два года успел зарекомендовать себя как руководитель в двигателестроении». По его словам, это «единственный человек в отрасли, который обладает двумя компетенциями сразу», что позволит «их (компетенции.— “Ъ”) объединить и закончить холодную войну между авиастроителями и производителями двигателей». Речь идет о взаимных неофициальных упреках вокруг ситуации с поставками двигателей и самолетов.

Другие собеседники “Ъ” не ожидают от Вадима Бадехи «революционных подвижек» и «прорывных реформ в авиапроме», но и они отмечают его репутацию эффективного менеджера. Проблемы с ценой и сроками сдачи самолета «Байкал» (см. “Ъ” от 17 сентября) возникли у УЗГА из-за санкций, а сложности с сертификаций двигателя для SJ-100 ПД-8 начались еще до его прихода в ОДК, говорит собеседник “Ъ”. Назначение в свое время топ-менеджера в ОДК, по словам источника “Ъ”, было повышением. ОДК — один из лидеров «Ростеха» и как по финансовым показателям, и как корпорация, которая смогла увеличить выпуск продукции в штучном выражении к уровню 1980-х годов, отмечает собеседник “Ъ”.

В то же время, добавляют источники “Ъ”, радикальных изменений в ОДК при господине Бадехе не было, если не считать корректировку стратегии в части освоения новых сегментов, таких как двигатели для беспилотников.

Один из собеседников “Ъ” обращает внимание на то, что одной из главных сложностей КПГА сейчас является распыление средств между несколькими крупными «гражданскими» проектами. Это затрудняет рациональное использование как бюджетных средств, так и инженерных ресурсов. Главный вопрос – сохранится ли данная системная проблема при новом руководителе, считает он, скептически оценивая перспективы кардинальных изменений.

Айгуль Абдуллина